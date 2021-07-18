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不滿疫苗政策多為中共滲透？藍委批政府研究莫淪綠側翼

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信。圖／本報資料照
國民黨立委陳以信。圖／本報資料照

財團法人國防安全研究院研究宣稱ptt八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓，甚至宣稱在群眾為疫情找情緒出口之際，實際上也可能為中國製國藥疫苗銷台打開窗口。國民黨立委陳以信今天批評，政府不該透過官方智庫報告，企圖把人民對政府疫苗政策失當的不滿，通通歸咎於中共網路認知作戰。他抨擊政府經常透過網軍帶輿論風向，企圖影響國人正確認知的手段，其惡劣程度與中共比起來不遑多讓。

財團法人安全研究院資策會聯合發表「激化情緒對立的口水戰、PTT(批踢踢)八卦版COVID-19疫情輿論分析 會傳染不只病毒 還有情緒」一文，內容指出：「在八卦版上，我們發現一個奇怪的趨勢：煽動情緒的敘事模式正逐漸占據跟疫情有關的討論，使得八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓」

在政府採購COVID-19疫苗策略備受質疑之際，財團法人國防安全研究院這份最新研究報告宣稱，在PTT八卦版發現「奇怪的趨勢」，指稱搧動情緒的敘事模式正逐漸占據跟疫情有關的討論，使得八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓，而研究使用文字雲等方法，辨識出有267個帳號有協同性質操作相關議題，而且帳號都有快速周旋於不同國家的特性，懷疑以輿論的形式試圖為中國大陸科興與國藥在台打開窗口，對台灣政府製造防疫施政的壓力。

對於國防安全研究院報告中，竟將國內PTT八卦版當成是重要疫情交流平台，國民黨籍、立法院外交及國防委員會立委陳以信今日批評，這份報告太過兒戲。他認為政府不該透過官方智庫報告，企圖把人民對政府疫苗政策失當的不滿，通通歸咎於中共網路認知作戰。他抨擊政府經常透過網軍帶輿論風向，企圖影響國人正確認知的手段，其惡劣程度與中共比起來不遑多讓。

疫情 疫苗 中共

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