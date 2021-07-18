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國民黨團：陳政聞在餐廳實聯制名單上 與政院說法不符

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨團總召費鴻泰。本報資料照片
國民黨團總召費鴻泰。本報資料照片

行政院南部辦公室執行長陳政聞入住渡假村，遭控違反防疫規定於室內餐廳群聚用餐，但陳政聞否認用餐。國民黨立院黨團指出，屏東縣府稽查時業者交出的餐廳實聯制名單就有陳政聞，兩造說法明顯不符。且民眾已向媒體提供陳政聞等人在渡假村餐廳用餐的照片，屏東縣政府不應視而不見。

不過此案爆光後，陳政聞立即否認違反規定，只承認帶妻小去屏東牡丹灣VILLA度假，否認在餐廳用餐涉及群聚。國民黨認為，行政院卻在屏東縣政府及疫情指揮中心尚未查明之前，發言人羅秉成卻立即出面轉述陳政聞說法，為其背書。

但國民黨指出，據民眾投訴內容，該渡假村在微解封當天晚上，私下開放餐廳給10多位「老顧客」煮火鍋、飲酒，且屏東縣府稽查時業者交出的實聯制名單，其中包括行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。兩造說法明顯不符。且民眾更已向媒體提供陳政聞等人在渡假村餐廳用餐的照片，屏東縣政府不應視而不見。

國民黨團針對此事件主張：要求屏東縣政府必須在明（19）日下班前完成相關調查，並向國人公開調查結果。此事件皆有明確的人、事、地等相關資料，完全可以快速調閱旅館簡訊實聯制、旅客入住資料及相關影音記錄進行調查、必要時應查訪旅館工作人員查明事實。

國民黨團說，日前高雄一名水電工人蹲在騎樓下吃蛋餅，就遭員警以「未戴口罩」為由開罰3000元的罰單。「防疫不能，百姓一套、官員一套」，只准州官放火，不准百姓點燈，防疫不能「看見綠營高官就轉彎」。

國民黨錶事，若陳政聞查明違反規定，就必須為其成為防疫破口，依法受罰，同時為其公開說謊下台負責。而行政院發言人羅秉成在屏東縣政府尚未查明前就為其開脫，羅秉成也應一起為包庇其不法行為，向國人道歉、下台負責。

國民黨團再次提醒屏東縣長潘孟安，病毒擴散是不會看民進黨黨證的，不要讓開放3＋11、諾富特事件重演，讓地方疫調人員立即秉公查明清楚，才是你現在最應該做的事。

屏東縣政府 國民黨 行政院

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