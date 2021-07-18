牡丹灣Villa群聚餐廳案 屏東縣府強調：有違規一定罰

行政院南部服務中心執行長陳政聞在微解封當天到屏東縣牡丹鄉牡丹灣Villa度假，被控出現餐廳聚餐，引發爭議。屏東縣府指出，有違規一定開罰，全案目前沒有任何民意代表關切，請外界勿任意揣測。

屏東縣府交通旅遊處長黃國維說，7月14日接獲1999專線民眾檢舉，13日微解封有10多人在牡丹灣餐廳違規集體餐敘，縣府15日派人稽查。業者稱，當天全館登記入住旅客26名，部分住客確實借用餐廳自行料理聚會，業者坦承有管理疏失，業者未善盡管理責任，已向屏東縣衛生局舉發業者違反傳染病防治。

黃國維說，針對餐廳超過5人以上聚集，違反傳染病防治法事證明確；餐廳群聚個人部分，縣府將在19日逐一針對當天入住26人展開電話訪談。

縣府官員透露，當天有陳政聞入住紀錄，業者提供14人在餐廳名單上沒有陳政聞，但是否真如業者提供14人名單，縣府還要在清查，業者稱現場沒監視器，還原現場有其難度，加上相關照片背影、正面又模糊，希望接受電話訪談的相關人都要「誠實以對」。

屏東縣府表示，根據業者提供26名住客名單，將請當事人說明是否參與餐敘，釐清實際參與人數後依法舉報裁罰，「只要查有實據，一定會罰」，目前無任何民意代表關切，請外界勿任意揣測。

牡丹灣villa表示，針對疫情微解封當天，因同仁處理不周嚴，造成本次困擾，誠摯向社會大眾道歉，並承諾在疫情完全解封之前，以最高標準落實防疫措施，並做好嚴謹的防疫規範。