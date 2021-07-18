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政院高官villa群聚？ 羅智強：蘇貞昌敢碰陳其邁徒弟？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員羅智強。本報資料照片
國民黨台北市議員羅智強。本報資料照片

屏東縣「牡丹灣villa」被控在13日晚間微解封首日有群聚行為，行政院南部辦公室執行長陳政聞則被指認出是在場其中一員。台北市議員羅智強今天在臉書表示陳其邁徒弟學到的是特權。

羅智強說，老百姓在車內喝水罰三萬元，陳其邁徒弟，身為「行政院南部聯合服務中心執行長」卻在屏東的餐廳群聚，「蘇貞昌平常最喜歡震怒，但敢碰陳其邁徒弟一根手指嗎？」

羅智強也說，屏東縣長潘孟安又敢得罪陳其邁？真的辦下去嗎？羅說，陳其邁的徒弟跟師父學得很好，學到了特權，學到了黑箱？「民進黨的DNA是說一套、做一套，別人不能群聚，但是我大民進黨的官員，當然可以有特權，連群聚都要不守規定」。

羅智強說，最可憐的就是業者，還要幫權勢者圓謊「他們是去餐廳放東西」，「誰去住Villa會把私人的東西放餐廳？逼迫業者說這種粗糙的謊言？這也是跟陳其邁學的？」

羅智強也問，「那接種疫苗有沒有黑箱作業，還需要問嗎？」

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞被爆疑違反防疫規定，13日在屏東牡丹灣villa群聚吃火鍋。陳政聞18日澄清未在群聚場所用餐。圖／民眾提供
行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞被爆疑違反防疫規定，13日在屏東牡丹灣villa群聚吃火鍋。陳政聞18日澄清未在群聚場所用餐。圖／民眾提供

陳其邁 羅智強 屏東縣

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