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海地、史瓦帝尼邦交生變？ 外交部揭我外交處境艱難

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
我盟邦史瓦帝尼陷入獨立五十多年來最嚴重反政府示威，圖為史瓦帝尼在前年我國國慶大會上參與慶祝遊行。本報資料照片
我盟邦史瓦帝尼陷入獨立五十多年來最嚴重反政府示威，圖為史瓦帝尼在前年我國國慶大會上參與慶祝遊行。本報資料照片

邦交國海地史瓦帝尼近期都傳出政治風暴，海地總統摩依士被暗殺，史瓦帝尼則陷入獨立五十多年來最嚴重反政府示威，近期兩國再傳與我邦交生變。外交部今天表示，我國外交處境艱難， 國人皆能理解；鞏固邦交是長期且有延續性的重要外交工作，這也是朝野主要政黨的共識。

外交部指出，我國歷任政府工作重點雖略有不同，也都持續透過互惠互利的合作，並在外交部人員及第一線大使館及技術團同仁努力下，積極鞏固及深化我國與包括史瓦帝尼及海地等友邦的關係，並彰顯我國直接嘉惠友邦人民的協助模式。

外交部表示，在國際間，「台灣模式」已漸建立口碑，也有多國與我國討論可能合作模式。外交部長期爭取跨黨派支持的努力，不會因爲中國包括假訊息的複合式挑戰，或特定媒體眾所週知的立場而改變。

外交部表示，台史建交至今53年，邦誼穩固，相關有利民生的合作計畫，深獲史國各界高度肯定及歡迎。我國將偕同重要國際友人，持續與史國政府深化合作，協助史國早日自近期動亂事件重建復原，恢復和平與穩定。

此外，外交部說，海地政府在摩依士總統於7月7日遇刺後，目前正在全力緝兇，並結合各界力量，渡過當前挑戰；身為海國的長期堅定友邦，我國持續密切注意相關情勢發展，並將結合理念相近國家，協助海地人民生活早日恢復正常。

外交部 海地 史瓦帝尼

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