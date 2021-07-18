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遭爆違規群聚？王鴻薇轟：在其他國家 陳政聞早就炸鍋

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員王鴻薇今天在臉書舉出多說國外高官違反防疫均辭職的案例，痛批陳政聞「知法犯法！」應該立刻下台，王說，這在其他國家，陳政聞早就炸鍋了。圖／引用自王鴻薇臉書
台北市議員王鴻薇今天在臉書舉出多說國外高官違反防疫均辭職的案例，痛批陳政聞「知法犯法！」應該立刻下台，王說，這在其他國家，陳政聞早就炸鍋了。圖／引用自王鴻薇臉書

屏東「牡丹灣villa」被控13日晚間微解封首日有群聚行為，甚至行政院南部辦公室執行長陳政聞也被指認出是在場的其中一員。台北市議員王鴻薇今天在臉書舉出多說國外高官違反防疫均辭職的案例，痛批陳政聞「知法犯法！」應該立刻下台，王說，這在其他國家，陳政聞早就炸鍋了。

王鴻薇說，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，另跟著他一同前往的十多人，前往屏東高檔渡假村牡丹灣villa開趴，這其中不但違反防疫規定「餐廳禁止內用」、「 室內五人」，屏東縣政府也證實此事，也要有所懲處。但陳政聞竟仍辯稱，群聚用餐時他沒有參與。

甚至媒體關切，是否保留當時的監視器影像畫面？業者竟低調回應「沒有存檔」。王批評，這若在其他國家，陳政聞早就炸鍋了。

王鴻薇舉約旦、英國等國案例，約旦時任內政部長和時任司法部長因被揭發出席一個9人飯局，違反最多只能6人聚餐的規定，及出席一個超出20人限制的活動，雙雙辭職。

另外，英國，時任衛生大臣被揭發與女顧問在辦公室擁吻，違反要與非同住者保持兩米社交距離的規定，最終也辭職；同樣是英國蘇格蘭時任首席醫療官被發現違反禁足令，於周末到訪距離寓所1小時車程的另一寓所，也是辭職；還有新西蘭時任衛生部長David Clark因帶家人到海灘違反禁足令而辭職。

王鴻薇說，陳政聞身為政院高層，在全民防疫，民眾苦撐待解的時刻，如此不自愛，聚眾笙歌，知法犯法，應該負上責任，知所進退。

屏東縣政府 王鴻薇 英國

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