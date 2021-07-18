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驚傳跨國混打3劑不同疫苗 台大醫分析可能有這3漏洞

【百年老黨危機／上】疫情下的國民黨 為何一步步走向邊緣化？

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王浩宇籲發放五倍券 年底「產生非常恐怖的經濟效應」

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨前桃園市議員王浩宇昨深夜發文表示，今年可以考慮發放「五倍券」，彌補疫情造成的傷害。本報資料照
民進黨前桃園市議員王浩宇昨深夜發文表示，今年可以考慮發放「五倍券」，彌補疫情造成的傷害。本報資料照

新冠疫情衝擊各行各業，國民黨台南市議員謝龍介日前要台南市長黃偉哲向中央提案發放5000元消費券，以振興基層經濟。民進黨前桃園市議員王浩宇昨深夜也發文表示，今年可以考慮發放「五倍券」，彌補疫情造成的傷害。

經營襪子事業的王浩宇表示，如果疫情控制得宜，建議政府9月1日起讓民眾1000元買5000元的券，一樣不能發現金、一樣要限期使用，可以用到年底，在今年最後3個月可望產生非常恐怖的經濟效應。他還詢問網友「大家覺得該怎麼做？」

王浩宇日前也發文提到，去年國民黨提出「廣發現金」的想法時，當時自己一直站在反對的立場，但今年的狀況完全不一樣，有必要盡快補貼基層民眾，不解國家財政狀況很好，「蘇院長，對人民那麼吝嗇幹嘛？」呼籲政府對於中小型店家、服務零售業業者與教育服務、娛樂服務等受到影響的從業人員，應提供更全面完整的補助。

台南市議員謝龍介14日市政總質詢時，指疫情衝擊經濟，很多基層都快「沒氣，要求黃偉哲向中央提案，發放消費券每人5000元，以振興基層經濟。黃偉哲當場簽名承諾，並表示將向立法院民進黨團提案，引發討論。

民進黨前立委鄭寶清昨天則在臉書PO文，呼籲政府在財政許可情況下，全民普發紓困津貼1萬元，才能填補目前紓困漏洞，照顧更多民眾。

疫情 民進黨

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