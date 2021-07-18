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政院：配合東奧防疫政策 唐鳳取消赴日行程

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
唐鳳。本報資料照片
唐鳳。本報資料照片

日本東京奧運開幕在即，為配合國際奧會針對各國發布的防疫規範，並考量奧運主辦國日本的防疫需要，行政院發言人羅秉成今天表示，行政院政務委員唐鳳將取消原訂前往東京奧運的行程。

行政院長蘇貞昌表示，面對全球疫情升溫，政府尊重並配合主辦單位各項防疫規定，奧運是選手一輩子所夢想的競技殿堂，政府最重要的任務就是全力支持、照顧選手，讓選手無後顧之憂，盡情展現、超越極限，為自己和國家爭光。

羅秉成指出，中華奧會14日甫接獲國際奧會向各國發布的電子郵件通知，得悉基於日本防疫考量，有關東京奧運開幕典禮，將嚴格限制選手以外之出席人員，僅開放各國奧會主席、秘書長及國際政要（如國家元首、政府首長等）人員出席。

羅秉成指出，教育部體育署接獲上開訊息後，即向外交部、中華奧會及國際奧會等各方瞭解狀況，確認是國際奧會為因應日本疫情的防疫需求，採取較往年嚴格的人員管制措施。唐鳳雖為貴賓身份，但不在上述國際奧會的出席對象範圍內，受限於此一新防疫規定，唐鳳恐無法親自參加開幕式。

羅秉成說，教育部體育署於確認資訊，並與唐鳳討論後，向蘇貞昌報告上情。蘇在瞭解唐鳳及相關部會的報告說明後，認為國際奧會既已針對各國發布新的一致性防疫規範，且考量配合東京奧運主辦國的防疫需求，在徵詢唐鳳意見、並向蔡英文總統報告後，決定取消唐鳳此次出席東京奧運的行程。

蘇貞昌表示，奧運是體育選手一輩子所夢想的競技殿堂，政府的責任就是全力支持、照顧選手，讓選手無後顧之憂，盡情展現、超越極限，為自己和國家爭光，也請教育部、外交部協同中華奧會，全力完成此項任務，並祝福地主國日本辦理東奧圓滿成功，也要對日本政府接二連三捐贈台灣疫苗的情誼，再次表達由衷的誠摯謝意。

羅秉成表示，雖然唐鳳無法親自到場，但仍會在台灣為我國選手加油打氣，並持續與日方保持密切互動，繼續促進台日兩國的友好關係。

東京奧運 唐鳳 日本

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