陳其邁子弟兵陳政聞陷villa風暴 藍營狠酸：師徒聯手
屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」被控在13日晚間微解封首日有群聚行為，行政院南部辦公室執行長陳政聞被指認出是在場其中一員，他解釋，當天他是帶妻女去住宿，不是主辦人，也未在群聚場所用餐，沒有違反防疫規定。國民黨文傳會副主委、高雄市前新聞局長鄭照新狠酸，「陳其邁子弟兵帶頭製造群聚破口，難道是師徒聯手？！」
對於外界及藍營人士質疑，陳政聞回應，當天他是帶老婆、女兒去住宿，他不是主辦人，也未在群聚場所用餐，沒有違反防疫規定，當天是帶妻小去住宿，二樓群聚用餐時他沒有參與，謹守防疫要求，絕對沒有參與聚餐群聚等。
鄭照新說，陳政聞身為政院南辦執行長，應該是最了解行政院政策的推廣者，必須以身作拚防疫，卻現身villa度假，難怪百姓急著要疫苗，民進黨不急，百姓遵守規定希望紓困到位，民進黨不急，百姓遵守規定苦哈哈時刻，民進黨高官可以打破規定爽吃鍋度假，怎麼可能會感到民眾的痛苦？
陳政聞是高雄市長陳其邁嫡系子弟兵，2018年陳政聞拚市議員連任時，強打與市長陳其邁「師徒聯手」主軸，成為全國最高票落選的議員。鄭照新說，師徒聯手落選，師徒又聯手進了行政院，陳其邁當行政院副院長，陳政聞則擔任政院南辦執行長至今。
7月16日下午行政院長蘇貞昌原定要到高雄流行音樂中心視察高雄接種疫苗情況，15日傍晚通知行程，3小時後又通知行程取消，傳出蘇貞昌取消行程和陳政聞事件有關。行政院回應，7月16日蘇院長視察高雄疫苗施打情形行程延後，是考量獲預報當天下午南部有雷雨，不宜航行而取消行程，同天也有向詢問的媒體說明是氣候因素之故，與陳政聞事件毫無關係。
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