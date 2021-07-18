陳其邁子弟兵陳政聞陷villa風暴 藍營狠酸：師徒聯手

屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」被控在13日晚間微解封首日有群聚行為，行政院南部辦公室執行長陳政聞被指認出是在場其中一員，他解釋，當天他是帶妻女去住宿，不是主辦人，也未在群聚場所用餐，沒有違反防疫規定。國民黨文傳會副主委、高雄市前新聞局長鄭照新狠酸，「陳其邁子弟兵帶頭製造群聚破口，難道是師徒聯手？！」

對於外界及藍營人士質疑，陳政聞回應，當天他是帶老婆、女兒去住宿，他不是主辦人，也未在群聚場所用餐，沒有違反防疫規定，當天是帶妻小去住宿，二樓群聚用餐時他沒有參與，謹守防疫要求，絕對沒有參與聚餐群聚等。

鄭照新說，陳政聞身為政院南辦執行長，應該是最了解行政院政策的推廣者，必須以身作拚防疫，卻現身villa度假，難怪百姓急著要疫苗，民進黨不急，百姓遵守規定希望紓困到位，民進黨不急，百姓遵守規定苦哈哈時刻，民進黨高官可以打破規定爽吃鍋度假，怎麼可能會感到民眾的痛苦？

陳政聞是高雄市長陳其邁嫡系子弟兵，2018年陳政聞拚市議員連任時，強打與市長陳其邁「師徒聯手」主軸，成為全國最高票落選的議員。鄭照新說，師徒聯手落選，師徒又聯手進了行政院，陳其邁當行政院副院長，陳政聞則擔任政院南辦執行長至今。