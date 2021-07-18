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傳蘇貞昌因陳政聞遭爆群聚取消南下行程 政院駁斥
傳出行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞違反防疫規定，群聚吃火鍋。有媒體報導，行政院長蘇貞昌得知此事後震怒，原定16日要到高雄視察疫苗施打情形，因此臨時取消。行政院發言人羅秉成駁斥，取消行程是氣候因素之故，與陳政聞事件無關。
屏東縣政府14日接獲檢舉，指屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」飯店13日晚間有旅客不顧防疫規定群聚吃火鍋、飲酒；當晚人數共14至18人，包括行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。
羅秉成表示，蘇貞昌視察高雄疫苗施打情形行程延後，完全是考量獲預報當天下午南部有雷雨，不宜航行而取消是次行程，同日也有向詢問的媒體說明是氣候因素之故，此與媒體所報導陳政聞的事件毫無關係。
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