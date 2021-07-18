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官員捲入群聚吃火鍋 政院：了解實情後再決定處理方式

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
屏東縣政府日前接獲檢舉，指屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」飯店13日晚間有旅客不顧規定群聚吃火鍋、飲酒，本報接獲爆料指出，當晚人數共14至18人，且包括行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。行政院發言人羅秉成今天表示，政院會待屏東縣政府了解實情後，再決定處理方式。本報資料照片
屏東縣政府日前接獲檢舉，指屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」飯店13日晚間有旅客不顧規定群聚吃火鍋、飲酒，本報接獲爆料指出，當晚人數共14至18人，且包括行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。行政院發言人羅秉成今天表示，政院會待屏東縣政府了解實情後，再決定處理方式。本報資料照片

屏東縣政府日前接獲檢舉，指屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」飯店13日晚間有旅客不顧規定群聚吃火鍋、飲酒，本報接獲爆料指出，當晚人數共14至18人，且包括行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。行政院發言人羅秉成今天表示，政院會待屏東縣政府了解實情後，再決定處理方式。

羅秉成表示，行政院南部聯合服務中心陳政聞執行長已將此事向政院報告，表示他當天僅與家人到當地住宿，並未參與晚上的餐會，並未違反相關防疫規定。不過，政院仍會待屏東縣政府了解實情後再決定處理方式。

外傳行政院長蘇貞昌得知知此事後震怒，原定16日要到高雄視察疫苗施打情形，因此臨時取消。不過，政院對此並未回應。

屏東縣政府 行政院 羅秉成

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