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疫情以來本土首見個位數 謝金河分析國外數字看台灣

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導

5月中旬全國進入防疫三級警戒已2個月，昨天本土確診8例，是疫情爆發以來首見個位數，財訊傳媒董事長謝金河在臉書表示，

比5月17到30日每天都超過400的確診、幾十人死亡，總算讓人安心很多，這段過程，台灣可以説是關關難過，但勉強度過每一個難關。

世界的疫情仍然持續蔓延，謝金河說，以統計到16日的數據來看，全球1.894億人確診，408萬人死亡，其中美國、印度、巴西、俄羅斯、歐洲、南美各國疫情仍持續延燒，以疫苗施打逾七成的英國為例，16日仍有5萬1273人確診，累積確診個案53.32萬人。

亞洲地區，謝金河說，印尼一天54000人確診，馬來西亞1萬2541人、泰國9692人、南韓1454人，日本奧運當前，仍然有3408人確診。有一陣子，大家拿越南防疫有成來罵台灣，但16日越南有4004人確診，連續7天確診人數都破千，累積確診個案4萬6292人，已經超過台灣1萬5425個確診病例很多。從這張疫情地圖來看，台灣這兩個月來的努力已經很不容易了。

他說，另一個角度是，疫苗的施打，可以增強免疫力，但到現在為止，還不是萬應靈丹，英國每天仍有逾5萬人染疫，以色列疫苗施打率全球最高，但仍有84萬9294人染疫、6443人死亡；美國施打疫苗過半，但16日仍有3萬9709人確診。

謝金河說，台灣在5月中以前，大家對於施打疫苗並不積極，等到5月中疫情失控，人人搶打疫苗，台灣現在打一劑疫苗的覆蓋率來到20.4%，很快會往25%的目標邁進。這次疫情失控，也算是台灣的一次壓力測試，算是天降大任的苦其心志。到了年底，台灣的疫苗施打覆蓋率有可能挺進前段班。

謝金河表示，在面對困難的時候，也許大家互相攻訐，所有難聽的話盡出，但等到事過境遷，大家想想那麼多的醫護人員，沒有人有怨言，每個人都在為這個社會默默付出與奉獻，大家想想，單是打疫苗，如何分配、如何施打、動線怎麼安排，每個環節，學問都很大，但每個縣市都做得很好。我們的防疫還未到盡頭，各種病毒與挑戰仍會接踵而至，但看到這兩個月，每個人的努力與付出，其實我們應該更疼惜台灣。

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