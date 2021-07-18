蔣萬安先行、江啟臣擴大 國民黨周三全國推愛心待用餐

本土新冠疫情持續三級警戒，國內民生經濟活動遭重創，不少經濟弱勢家庭民眾與學童基本三餐都出問題。為協助民眾度過難關，國民黨周三起將連線全國22縣市，推出「待用餐」（愛心餐），以一餐之力，協助生計已難維繫民眾度過難關。

黨部規畫，第一階段愛心「待用餐」供應以30天為期（1個月），初步每個合作餐廳據點每天會提供30份待用餐供索取，愛心餐廳名單將彙整到周一中午，周三記者會將公布愛心餐地圖，並開放於數位黨部APP上查詢。

國民黨主席江啟臣表示，發動「待用餐」計畫的初衷，只是想在現有捐贈醫療物資外，能更直接幫到窮苦人家；但若只是單純捐民生物資，那又只能幫到經濟弱勢民眾，做「待用餐」就可同時幫小吃店、小店家引入經濟活水紓困，一兼二顧。

黨務人士表示，全國推動「待用餐」據點服務的概念，其實源頭是以在台北市推動「待用餐」服務的國民黨立委蔣萬安，江啟臣在詢問作法後，又看到黨副秘書長謝龍介在台南捐愛心便當也有成效，就覺得可以參考推動擴大做愛心。

黨務人士說，江啟臣一開始只是想在所屬立委選區的台中市推動，後來評估後發覺可透過全國各縣市黨部與各地民眾服務社募集店家與資源，在全國建構「待用餐」服務網絡，系統性救急與紓困，才確定現在的計劃。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，市黨部已積極尋求與全市可能餐廳合作，初步規劃1個行政區將有1至3個待用餐供餐點，活動期間內每個供餐據點每天提供30份待用餐服務；若反應踴躍，又找得到更多資源挹注，當然可以擴大推動。

黃呂錦茹說，推動愛心「待用餐」計畫，必須先引入民間善款，將待用餐點費用預先押付給合作餐廳，每餐費用以100元左右為原則，依合作餐廳不同，可能有分早、午、晚餐，也可能有數個套餐選項。

黃呂錦茹表示，有需求民眾只要到提供待用餐餐廳表達需求，不論出身黨派背景，都可取走所點待用餐，不用留下電話或登記名字，避免讓領取人覺得會被標籤化，或擔心個資可能被挪用；待用餐取餐採信任制度，希望都能提供給有需要的人。

為推動愛心「待用餐」計畫，國民黨14日也發出「關懷弱勢2.0提供愛心餐活動」通告，要求22縣市黨部、民眾服務社與黨籍民代招募願參與提供愛心餐店家；偏鄉與資源匱乏地區，則由黨中央直接辦理。

國民黨通告中也要求地方黨部，對所在地區已在做愛心餐餐廳，則可詢問是否同意納入國民黨愛心餐地圖中一起宣傳，擴大做愛心效益。第一階段愛心「待用餐」計畫1個月期滿後，再視疫情發展研議是否要再延長。