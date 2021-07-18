蔡政府無護航罷陳柏惟案？林為洲：那就應比照罷韓動員

因疫情緣故，中選會將罷免台灣基進黨立委陳柏惟投票由原8月28日延至10月23日，卻與原也8月28日投票、因疫情延後的反萊豬4公投投票日錯開，遭質疑護航陳。國民黨公投小組執行長林為洲呼籲，蔡政府應把罷韓標準要拿出來。

林為洲提醒，疫情當頭，民進黨政府若過度政治操作罷免陳柏惟案，小心引發民眾報復性投票，讓罷陳投票成為人民檢驗民進黨政府防疫表現的信任投票。

林為洲表示，去年為罷免時任高雄市長的韓國瑜，民進黨政府不僅讓高鐵開加班車，鼓勵青年返鄉投票罷韓，國防大學三軍指參學院入學考試也罕見的以顧慮應考人法定權益而將考試延後，行政不中立到極致。

林為洲說，民進黨政府若要證明這次罷免陳柏惟與反萊豬4公投案脫鉤投票無護航陳的政治考量，那包含高鐵開加班車等「罷韓標準」行政措施就要比照辦理，只要又雙標，就坐實是要護航陳。

對中選會解釋，公投法修法後就是要避免對「人」投票與對「事」投票同時舉行，會模糊公投議題焦點，分開投票可確保兩個投票結果與民意一致。林為洲則直斥中選會就是「硬坳」，若中選會說法合理，那原本都在8月28日投票怎麼解釋？

林為洲表示，中選會對選務舉辦，應秉持公平立場，讓投票日期與程序能盡量便民、省錢，以擴大公民參與，提高投票率，這也才符合民主常態，也能讓投票結果更具代表性；罷免陳柏惟投票與公投脫鉤完全沒道理，就是護航。

林為洲說，罷免與公投合併同一天投票才是世界通例，國外也多是如此，像美國期中選舉也多半合併舉辦中央或地方議題公投，這樣也才符合經濟效益；如果罷免與公投合併投票，台中立委第二選區民眾也不用冒染疫風險跑兩趟投票所。