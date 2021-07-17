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張忠謀要疫苗喊話打臉民進黨 國民黨團：誰在說謊？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台積電創辦人張忠謀代表蔡英文總統出席今年APEC非正式領袖會議。 圖／總統府提供
台積電創辦人張忠謀代表蔡英文總統出席今年APEC非正式領袖會議。 圖／總統府提供

台積電創辦人張忠謀昨在亞太經合會（APEC）表示，台灣希望加速取得更多疫苗，被解讀打臉民進黨政府之前高喊國內取得疫苗已經足夠說法，卻再遭民進黨反擊。立院國民黨晚間引述民進黨相關人士發言，質疑誰在說謊？

國民黨團舉例，行政院發言人羅秉成12日稱「目前没開新疫苗採購專案的必要」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日說「疫苗夠了，只是時間問題」，民進黨團書記長羅致政背書，與昨天張忠謀疾呼大不相同。

國民黨團表示，張忠謀德高望重，對國際社會懇求：台灣疫苗不足，台灣需要國際協助，疫情指揮中心指揮官、行政院發言人與民進黨立院黨鞭卻不斷告訴國人疫苗夠了，一個政府對內、對外發言互相矛盾到如此離譜的程度，到底誰在說謊？

國民黨團質疑，若疫苗不夠，民進黨政府為何擋慈濟、工商協進會、地方政府自購、自救捐疫苗舉動？為何停止民間代購專案？若疫苗夠，為何18至49歲國人到現在打不到疫苗？相互矛盾的政黨、政客、政府、發言，把國人都當成塑膠？

疫苗 民進黨 國民黨 張忠謀

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