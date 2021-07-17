快訊

已打2劑疫苗滿14天 醫護、患者及陪病免強制採檢

台南2歲女童疑遭父親倒車撞傷 無呼吸心跳送醫搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

費鴻泰倡議「透明」疫苗政策 落實資訊公開、擴大參與

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為解決民眾為打疫苗，人心惶惶，國民黨立委費鴻泰倡議「透明」疫苗政策，強調政府應該落實「資訊公開、擴大參與，讓我國疫苗採購、倉儲、施打等方面政策和配套方案，以專業化、科學化的原則處理。圖／費鴻泰提供
為解決民眾為打疫苗，人心惶惶，國民黨立委費鴻泰倡議「透明」疫苗政策，強調政府應該落實「資訊公開、擴大參與，讓我國疫苗採購、倉儲、施打等方面政策和配套方案，以專業化、科學化的原則處理。圖／費鴻泰提供

為解決民眾為打疫苗，人心惶惶，國民黨立委費鴻泰倡議「透明」疫苗政策，強調政府應該落實「資訊公開、擴大參與，讓我國疫苗採購、倉儲、施打等方面政策和配套方案，以專業化、科學化的原則處理；另外，每種疫苗的第一劑施打時間與第二劑施打時間，以及兩種疫苗可否混搭？蔡政府團隊也都應該說清楚、講明白。

費鴻泰說，現在最紅的日常語就是「你打疫苗了沒？」自從疫苗登記資訊系統出現後，人民可以挑選疫苗種類，比較哪種疫苗適合自己、哪種疫苗副作用少等議題，每人心中都有一把尺。費呼籲，政府應該把疫苗相關資訊，充分公開揭露。

「讓數字能說話」，費鴻泰說，他要求衛服部每天應正確公布前一天為止的全國「各種疫苗庫存量與有效期、僅已施打第一劑人數、已施打第二劑人數、尚未施打疫苗人數、未來三個月將完成採購的各種疫苗量」等原始資料，才能客觀地計算出正確的疫苗施打覆蓋率。

費鴻泰說，最重要的是，衛服部能保證第一劑施打後在第二劑沒有施打前可以平安防護，不會感染重大傷病。呼籲蔡政府，不能拿人民的生命開玩笑。

疫苗 費鴻泰

延伸閱讀

美國眾院推老鷹法案 費鴻泰：正名中華民國駐美代表處

前參謀總長提中國武力侵台論 費鴻泰：勿跟軍火商有關

「劑次」算疫苗施打覆蓋率 費鴻泰：1、2劑加一起灌水

快出國仍苦等疫苗 費鴻泰：儘速提留學生接種政策

相關新聞

張忠謀要疫苗喊話打臉民進黨 國民黨團：誰在說謊？

台積電創辦人張忠謀昨在亞太經合會（APEC）表示，台灣希望加速取得更多疫苗，被解讀打臉民進黨政府之前高喊國內取得疫苗已經...

綠批引張忠謀談話為主席選舉？藍：不敢再說疫苗足夠？

國民黨主席江啟臣上午引述台積電創辦人張忠謀於亞太經合會（APEC）稱「台灣希望加速取得更多疫苗」談話，質疑行政院日前說國...

費鴻泰倡議「透明」疫苗政策 落實資訊公開、擴大參與

為解決民眾為打疫苗，人心惶惶，國民黨立委費鴻泰倡議「透明」疫苗政策，強調政府應該落實「資訊公開、擴大參與，讓我國疫苗採購...

趁疫情調整門面做防水 國民黨黨部大樓將改種迎賓松

全國疫情三級警戒，國民黨中央黨部也分流上班。但隨疫情可望降溫，除黨部部分單位下周起，由原本分流辦公恢復正常上下班，今天上...

張忠謀直言台灣疫苗不夠 柯文哲：1500萬劑BNT先進來吧

張忠謀直言台灣疫苗不夠，對此，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，如果變種病毒繼續演化下去，說不定明年可能還要在加打一...

罷免林昶佐團體今上街 柯文哲：我佛慈悲、阿彌陀佛

立委林昶佐因嗆市長柯文哲後遭反嗆之後，有人發起罷免。罷免林昶佐的團體今天上街發動罷免連署，台北市長柯文哲下午在防疫記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。