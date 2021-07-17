費鴻泰倡議「透明」疫苗政策 落實資訊公開、擴大參與

為解決民眾為打疫苗，人心惶惶，國民黨立委費鴻泰倡議「透明」疫苗政策，強調政府應該落實「資訊公開、擴大參與，讓我國疫苗採購、倉儲、施打等方面政策和配套方案，以專業化、科學化的原則處理；另外，每種疫苗的第一劑施打時間與第二劑施打時間，以及兩種疫苗可否混搭？蔡政府團隊也都應該說清楚、講明白。

費鴻泰說，現在最紅的日常語就是「你打疫苗了沒？」自從疫苗登記資訊系統出現後，人民可以挑選疫苗種類，比較哪種疫苗適合自己、哪種疫苗副作用少等議題，每人心中都有一把尺。費呼籲，政府應該把疫苗相關資訊，充分公開揭露。

「讓數字能說話」，費鴻泰說，他要求衛服部每天應正確公布前一天為止的全國「各種疫苗庫存量與有效期、僅已施打第一劑人數、已施打第二劑人數、尚未施打疫苗人數、未來三個月將完成採購的各種疫苗量」等原始資料，才能客觀地計算出正確的疫苗施打覆蓋率。

費鴻泰說，最重要的是，衛服部能保證第一劑施打後在第二劑沒有施打前可以平安防護，不會感染重大傷病。呼籲蔡政府，不能拿人民的生命開玩笑。