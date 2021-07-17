趁疫情調整門面做防水 國民黨黨部大樓將改種迎賓松

全國疫情三級警戒，國民黨中央黨部也分流上班。但隨疫情可望降溫，除黨部部分單位下周起，由原本分流辦公恢復正常上下班，今天上午黨部大樓前也著手整修「門面」，要將原黨部大樓前5顆樹木移種，改種迎賓松。

由於此次改種迎賓松規劃，黨務高層也有介入主張，黨內一度再傳出又有風水考量。不過知情人士表示，這次黨部大樓前植栽改種工程，主要是原種樹木的跟已深入地下層，導致B1天花板與牆面有漏水問題，原本花台也爆開，才一次整理。

至於原有樹木，則將移種至進入大樓後方機車停車場的車道旁花圃，移植樹穴也已預先挖好。