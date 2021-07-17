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張忠謀直言台灣疫苗不夠 柯文哲：1500萬劑BNT先進來吧
張忠謀直言台灣疫苗不夠，對此，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，如果變種病毒繼續演化下去，說不定明年可能還要在加打一劑，「1500萬劑先進來吧」。
柯文哲說，如果總人口乘以0.7，他有算過，好像是要3200萬劑，才達到群體免疫，這是在未來的時間沒出現變種病毒，如果變種病毒繼續演化下去，明年可能還要在加一劑，搞不好就變成加1600萬劑。
柯文哲說，現在台北市也沒有要跳出來買，所以那個1500萬劑先進來再說吧，如果慈濟都買不進來，在當前的政治氛圍下，他不認為台北市政府會比慈濟更快，所以他覺得是，1500萬劑先進來吧？。
柯文哲說，如果這些都進不來，他不曉得困難在哪裡？但如果他們都進不來了？有什麼理由台北市政府去買會更快？他們已經是公司、企業，沒有意識形態，所以疫苗就是趕快進來趕快打，這樣就好。
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