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新竹縣第7類教育人員疫苗將開打 4193人下周四安排接種

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣已規畫在下周四（22日）在縣內4處大型疫苗接種站，為縣內4193名第7類教育人員進行疫苗接種，行政院長蘇貞昌今天上午視察竹北嘉豐國小工程時也特別提到，在暑假結束開學日前「讓所有照顧孩子的老師們也都能夠打疫苗」。

新竹縣今天（17日）維持0確診，康復出院72人，仍在住院治療27人；昨天新竹縣進行的接種工作，透過中央公費疫苗預約平台預約接種數有1699人，實際接種人數為1545人，接種率達90.94%。

縣長楊文科表示，新竹縣第7類教育人員，包括國小、實驗教育機構、外僑學校和幼兒園教職員，由中央核定名冊共有4193人，衛生局已規畫22日分別在竹北體育館、竹東戲曲公園、湖口王爺壟公園和新埔國中等4座大型疫苗接種站為這些人員施打疫苗。

楊文科也提醒，中央公費疫苗預約平台第3輪意願登記，雖延長至19日中午12點截止，但仍請18歲以上民眾把握時間登記，預約平台將在截止登記後，發送簡訊通知符合資格的民眾，收到簡訊的民眾，才能進行預約登記。

衛生局統計，截至今天下午1時，新竹縣已有23萬8462人完成意願登記，其中勾選AZ疫苗的有7691人，勾選莫德納疫苗為12萬2256人，AZ及莫德納兩者都勾選的則有10萬8515人。

新竹縣維持0確診，縣長楊文科宣布縣內第7類教育人員下周四開打疫苗。圖／縣府提供
新竹縣維持0確診，縣長楊文科宣布縣內第7類教育人員下周四開打疫苗。圖／縣府提供

新冠疫苗

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