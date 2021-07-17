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影／台北地下街員工441人 下午前往花博公園施打疫苗

攝影中心 / 記者季相儒／台北即時報導
台北市政府今天針對地下街K區和Z區設置疫苗接種專案，在下午1點到3點，相關工作人員共計441人前往花博公園爭艷館施打疫苗。記者季相儒／攝影
台北市政府今天針對地下街K區和Z區設置疫苗接種專案，在下午1點到3點，相關工作人員共計441人前往花博公園爭艷館施打疫苗。記者季相儒／攝影

台北地下街目前已經累積6人確診，北市府緊急安排K區、Z區疫苗接種專案，K區部分已經造冊篩檢，Z區也已造冊中，若篩檢後為陰性，會安排優先施打疫苗。造冊成員分為三類，分別是承租人、承租人員工與管理人員，如誠品工作人員、地下街理事會員工、保全、清潔等相關人員。台北市市政府今天針對K區和Z區另立疫苗接種專案，在今天下午1點到3點，相關工作人員共計441人前往花博公園爭艷館施打疫苗。

台北市政府今天針對地下街K區和Z區設置疫苗接種專案，在下午1點到3點，相關工作人員共計441人前往花博公園爭艷館施打疫苗。記者季相儒／攝影
台北市政府今天針對地下街K區和Z區設置疫苗接種專案，在下午1點到3點，相關工作人員共計441人前往花博公園爭艷館施打疫苗。記者季相儒／攝影
台北市政府今天針對地下街K區和Z區設置疫苗接種專案，在下午1點到3點，相關工作人員共計441人前往花博公園爭艷館施打疫苗。記者季相儒／攝影
台北市政府今天針對地下街K區和Z區設置疫苗接種專案，在下午1點到3點，相關工作人員共計441人前往花博公園爭艷館施打疫苗。記者季相儒／攝影
台北市政府今天針對地下街K區和Z區設置疫苗接種專案，在下午1點到3點，相關工作人員共計441人前往花博公園爭艷館施打疫苗。記者季相儒／攝影
台北市政府今天針對地下街K區和Z區設置疫苗接種專案，在下午1點到3點，相關工作人員共計441人前往花博公園爭艷館施打疫苗。記者季相儒／攝影
台北市政府今天針對地下街K區和Z區設置疫苗接種專案，在下午1點到3點，相關工作人員共計441人前往花博公園爭艷館施打疫苗。記者季相儒／攝影
台北市政府今天針對地下街K區和Z區設置疫苗接種專案，在下午1點到3點，相關工作人員共計441人前往花博公園爭艷館施打疫苗。記者季相儒／攝影

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