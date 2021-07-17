「不要抹黑北市沒疫調」 柯文哲：別為打柯打到亂掉

台北市今天本土確診人數創新低，市長柯文哲表示，現在要抓到一例陽性都相當困難，但目前還是有零星社區感染，會努力解決掉。柯文哲提到，雖然確診案例減少，但疫調匡列範圍愈來愈大，居家檢疫人數降不多，「千萬不要抹黑他們沒做疫調，北市公務員不可能不做疫調」。

柯文哲指出，昨天7個醫院篩檢站做了1713個PCR篩檢、萬大前進指揮所做350人，陽性數為0，沒發現半個，萬大指揮所附設篩檢站今天下午1點也結束任務撤離，北農、環南市場戰役接近尾聲，但仍有零星社去感染，會繼續努力解決。

柯文哲表示，雖然確診案例減少，但疫調匡列的範圍愈來愈大，居家隔離人數沒有明顯下降，為了要清零，疫調同仁相當辛苦，千萬不要抹黑他們沒有做疫調，北市公務人員不可能不做疫調，「不要為了打柯文哲打到亂掉」。

柯文哲也提到，最近統計居家隔離的確診狀況，如果是在家隔離，確診率有10%，因此未來被列為居家隔離的人，盡量送到防疫旅館一人一間會比較安全，過去中央只有補助防疫旅館一天1000元，現在基於國家行使公權力，北市原則上不收錢，「這樣被關起來才會比較甘願」，強調最後清零階段要用比較強硬的政策，不然潛伏的病毒不容易消滅。