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打完第2劑AZ疫苗 陳時中：沒發燒、手臂微不適
疫情指揮中心指揮官陳時中昨天完成第2劑AZ疫苗接種，他表示，有別接種第1劑12小時後有微燒，這次沒有發燒，只有手臂高舉時有點不舒服，呼籲民眾有疫苗就快打。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中繼3月22日接種首劑AZ的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，歷經近4個月，昨天接種第2劑。
陳時中今天下午在疫情記者會中被媒體問及接種後的情形，他笑說「我等很久，你們都沒問我」，有別接種完第1劑AZ疫苗後12小時，體溫曾高達攝氏37.1度，這次打完12小時後，體溫維持在36.6度，沒有發燒，只有接種的手臂舉高超過90度，會有一點不舒服的感覺，其他情況良好。
陳時中也呼籲，民眾「有疫苗就趕快打，有打就有保護」，尤其研究顯示接種第1劑AZ疫苗以後，產生保護效果更不錯，各有保護的好處。
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