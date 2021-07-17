快訊

三峽涵洞上方石塊突掉落 2人骨折1人命危

華府傳槍擊事件 6歲女童送醫不治、5人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打完第2劑AZ疫苗 陳時中：沒發燒、手臂微不適

中央社 / 台北17日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（16）日完成第2劑AZ疫苗接種。 圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（16）日完成第2劑AZ疫苗接種。 圖／中央流行疫情指揮中心提供

疫情指揮中心指揮官陳時中昨天完成第2劑AZ疫苗接種，他表示，有別接種第1劑12小時後有微燒，這次沒有發燒，只有手臂高舉時有點不舒服，呼籲民眾有疫苗就快打。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中繼3月22日接種首劑AZ的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，歷經近4個月，昨天接種第2劑。

陳時中今天下午在疫情記者會中被媒體問及接種後的情形，他笑說「我等很久，你們都沒問我」，有別接種完第1劑AZ疫苗後12小時，體溫曾高達攝氏37.1度，這次打完12小時後，體溫維持在36.6度，沒有發燒，只有接種的手臂舉高超過90度，會有一點不舒服的感覺，其他情況良好。

陳時中也呼籲，民眾「有疫苗就趕快打，有打就有保護」，尤其研究顯示接種第1劑AZ疫苗以後，產生保護效果更不錯，各有保護的好處。

新冠疫苗 AZ疫苗

延伸閱讀

814萬人登記疫苗意願 17萬人1天內變心願打AZ

醫界籲混打疫苗被已讀不回？陳時中：研究都在做

高中生一時好玩貼停課不實訊息 遭警查獲法辦

打完2劑疫苗入境檢疫鬆綁？陳時中：暫不考慮

相關新聞

「不要抹黑北市沒疫調」 柯文哲：別為打柯打到亂掉

台北市今天本土確診人數創新低，市長柯文哲表示，現在要抓到一例陽性都相當困難，但目前還是有零星社區感染，會努力解決掉。柯文...

「等很久都沒問我」 陳時中曝打完第2劑AZ真實反應

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今年3月22日接種第一劑AZ疫苗，昨日宣布接種第二劑AZ疫苗，相隔17周終於完成兩劑疫苗...

彰化出差男感染源找到！曾參加「特殊社交活動」被傳染

彰化昨天公布一例感染源不明的新冠肺炎確診個案，彰化衛生局一度懷疑感染源來自屏東，但經調查該名確診者與「跨縣市年輕人社交」...

將打第二劑AZ！盧秀燕：我會遵守國家規定打同樣疫苗

衛福部長陳時中昨天已施打第二劑AZ疫苗。台中市長盧秀燕打了嗎？今天在疫情記者會她回覆媒體指出，因為最近工作比較忙，她在4...

張忠謀喊台灣需要疫苗 藍發言人：民進黨政府遭打臉

台積電、鴻海永齡基金會爭取購買BNT疫苗，國民黨發言人、新北市議員陳偉杰表示，民進黨先擋後搶吃像難看遭民眾批判，為了蓋過...

張忠謀APEC提「台灣要更多疫苗」 蘇貞昌：不是一次通通買來

台積電創辦人張忠謀昨天（16日）在APEC非正式領袖會議中提到「我們（台灣）需要更多疫苗」，行政院長蘇貞昌今天就被問到地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。