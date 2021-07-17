健保卡審查預約疫苗２秒搞定 桃園巨蛋接種率破9成

公費疫苗預約平台的接種計畫第二天適逢周末，桃園部分接種站雖逢整點會湧現報到人潮，但查核窗口消化人潮迅速，秩序大致良好，民眾也給予肯定；桃園巨蛋體育館接種站今預計接種1200人，上午11時已超過1100人報到，接種率超過9成。市長鄭文燦預估桃園接種率月底能達30%，也呼籲18歲以上民眾踴躍預約。

桃園接種站今由榮總桃園分院負責接種疫苗，社會局、體育局和衛生局等單位負責周邊引導和審核資格工作，由於民眾預約梯次是以整點時段計算，所以每逢整點可見報到人潮，但人潮不到10分鐘就消化完畢。體育局長莊佳佳今坐鎮現場。她表示，審查窗口查核其實不會花太多時間，健保卡插下去，大概2秒就能讀取資料、完成審查，動線都很順暢。

民眾周小姐表示，自己原先是預約11時接種，因為怕人多，提早10分鐘到場，沒想到能提早接種，作法很人性化；天氣炎熱，接種站人員必須全副武裝，警察也必須頂著烈陽維持周邊交通秩序，有民眾體恤工作人員辛勞，特地準備冰涼飲料慰勞。

鄭文燦今早視察桃園巨蛋、大園高中和觀音高中等接種站，估計全市疫苗接種率約21%，也預估本月底能達到30%。他表示，國內疫情正在收斂中，但仍未結束，須持續提高疫苗接種普及率，建立群體保護力，宅能克服疫情挑戰，因此也呼籲民眾踴躍預約接種。