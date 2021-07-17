張忠謀喊台灣需要疫苗 藍發言人：民進黨政府遭打臉

台積電、鴻海永齡基金會爭取購買BNT疫苗，國民黨發言人、新北市議員陳偉杰表示，民進黨先擋後搶吃像難看遭民眾批判，為了蓋過負面聲浪，只好以進為退轉移焦點，如今又遭台積電創辦人張忠謀打臉，在APEC會議直接表示台灣仍然需要更多數量的疫苗，而且需要儘快取得，民進黨真是臉上難看。

陳偉杰說，民進黨和綠媒在酸別人之前，該不該先要求政府公布對外採購的合約與金額，公開釋疑讓民眾看看在大有為的民進黨執政下，什麼才叫做合理的價格。

陳偉杰表示，民進黨政府說合約是機密，但根據主計處說法「COVID-19疫苗採購非屬機密預算」，但就算是機密，也應比照立委審查軍事預算方式，將密件提供立委登記查閱，而非禁閱才對。如今民進黨和綠媒包庇政府採購黑箱作業，還敢堂而皇之去酸民間單位的價格、抹紅在野黨的動機？

陳偉杰拿以色列為例，目前已有六成以上的覆蓋率，願意以每劑80美金的高價取得疫苗，因為以色列政府以「盡速控制疫情」與「人民健康安全」為優先，最會做生意的猶太人清楚知道疫情若無法控制所造成的代價將會更高。不僅如此，除了每人施打兩劑外，以色列還擬定「第三劑疫苗戰略」，被稱為超速疫苗國2.0，來預防Delta及變種病毒。

陳偉杰說，反觀民進黨政府處處講要維護國格，實際上在意的是自己的政權，而把人命放後面。民進黨政府不但擋民間採購疫苗，抹紅反對黨，在它一連串的失策下，目前超過15000人染疫、超過760人死亡的超高死亡率、超過12萬人失業、超過60萬人落入低工時，並且還得債留子孫預支8400億元來紓困，民進黨和綠媒在刮別人的鬍子前，為何不先把自己的刮乾淨呢？