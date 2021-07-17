張忠謀APEC提「台灣要更多疫苗」 蘇貞昌：不是一次通通買來

台積電創辦人張忠謀昨天（16日）在APEC非正式領袖會議中提到「我們（台灣）需要更多疫苗」，行政院長蘇貞昌今天就被問到地方、國民黨都想買疫苗，政院何不開新專案，蘇回應疫苗有有效期限，採購疫苗要依疫情來做配置跟購買，「不是一次通通買進來放在那裡」。

蘇貞昌面對媒體詢問，首先感謝張忠謀代表國家參加APEC ，也感謝張忠謀及台積電，和鴻海、永齡基金會等，大家積極地來協助，爭取多元管道來買疫苗，他也看到慈濟也準備能夠買疫苗來供施打。

蘇認為因為有各方協力，加上政府過去所買的契約、相關的國際疫苗提供，台灣所需要的疫苗都已經漸漸在送進來，更感謝國際友人如美國、日本，甚至於立陶宛、斯洛伐克等國，在台灣最需要幫助的時候送疫苗來。

蘇也表示如果採購的疫苗都能照契約如期進貨的話，疫苗數量都足夠國人施打，他也表示政府已經要預約購買明、後年次世代的疫苗，因此必須把疫苗數量及施打進行有效的控制和掌握，「不是一次通通買進來放在那裡」，稱疫苗有有效期限，必須依施打的進程、疫情，做相關的配置跟購買。