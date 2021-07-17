AIT新任處長孫曉雅發文 讚美台灣綠意盎然「好美」

美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天表示，很榮幸能擔任處長，期待之後正式就任，從她現在居家檢疫的處所窗戶看出去，一片綠意盎然，「台灣好美」。

孫曉雅今天在臉書上表示，期待居家檢疫完成之後正式就任，從她現在的窗外看出去，台灣好美，一片綠意盎然，她說曾於1992年至1994年期間住在台北，當時她是AIT的初階官員，那時候辦公室還在信義路上。

孫曉雅說，她上一次回到台灣大約是2年前，以美國國務院副助卿的身分訪台，也參觀了AIT的內湖新館。如今再度回台，台灣許多轉變讓她感到耳目一新，但不變的是台灣人民的熱情友善，「我也和以前一樣，依然對於能夠身處如此活躍的民主社會，感到無比興奮和期待」。