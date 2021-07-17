聽新聞
test
0:00 / 0:00
AIT新任處長孫曉雅發文 讚美台灣綠意盎然「好美」
美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天表示，很榮幸能擔任處長，期待之後正式就任，從她現在居家檢疫的處所窗戶看出去，一片綠意盎然，「台灣好美」。
孫曉雅今天在臉書上表示，期待居家檢疫完成之後正式就任，從她現在的窗外看出去，台灣好美，一片綠意盎然，她說曾於1992年至1994年期間住在台北，當時她是AIT的初階官員，那時候辦公室還在信義路上。
孫曉雅說，她上一次回到台灣大約是2年前，以美國國務院副助卿的身分訪台，也參觀了AIT的內湖新館。如今再度回台，台灣許多轉變讓她感到耳目一新，但不變的是台灣人民的熱情友善，「我也和以前一樣，依然對於能夠身處如此活躍的民主社會，感到無比興奮和期待」。
孫曉雅並上傳兩張自拍，其中一張她戴著印有「Hello Taiwan」字樣的口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言