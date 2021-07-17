台灣和斯洛伐克雙邊關係將有突破？外交部：合作很密切

媒體報導，我國和斯洛伐克的關係將有進展，月底將簽署司法互助協議，9月將有斯國代表團搭政府專機來台訪問；外交部今天表示，外交部樂見台斯雙方自2003年相互設處以來關係不斷持續深化，彼此也都有繼續拓展雙方在各項領域合作夥伴關係的強烈意願。

外交部表示，台斯雙邊各項領域的合作十分密切，無論公私部門都有許多友好的互動，外交部樂見雙方自2003年相互設處以來關係不斷持續深化，彼此也都有繼續拓展雙方在各項領域合作夥伴關係的強烈意願。

外交部表示，未來外交部將與我國政府各相關部會以及民間企業組織繼續共同努力，透過各種途徑及方式，與我國在中歐地區的忠實好夥伴斯洛伐克發展更為緊密且互利互惠的關係。

斯洛伐克將捐贈我國1萬劑疫苗，斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）16日在新聞稿中表示，一年前台灣對斯洛伐克雪中送炭幫助斯洛伐克抗疫 ，現在斯洛伐克也想為台灣盡一份心力，新聞稿中也提到，葛力克原本計畫訪台，希望加強雙邊經濟關係，但行程因為疫情而延後。