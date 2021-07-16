5月失業率7年新高 江啟臣：蔡政府坐冷氣房數字都不看
本土新冠疫情5月中爆發，國內經濟活動遭重創。國民黨主席江啟臣晚間在臉書表示，行政院吹冷氣的高官看過「4.11%、48.9萬、3.1萬」這3個數字後，就應該知道要加快紓困腳步，立刻規劃振興經濟。
江啟臣指出，主計總處最新公布 5月份失業率達4.11%，是7年新高，6月份又緊接畢業潮，現在可能已更嚴重；48.9萬是最新失業人口數，背後可能都是一個家庭主要經濟來源；3.1萬是至今的無薪假人數，達到11年來的新高。
江啟臣說，立法院審查通過8400億元紓困預算，是全民的救命錢，卻已用掉6800億元在推人民無感政策；目前還剩下1600億元，民進黨政府應該普發現金，讓劇烈的經濟衝擊，降到最低。
江啟臣批評，新冠疫情5月爆發至今，已經超過2個月，全民經濟受困，紓困振興十萬火急，但此時的民進黨政府卻是「坐在冷氣房，連數字都不看」。
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