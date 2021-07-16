快訊

張忠謀APEC提加速我國疫苗取得 美國態度曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

APEC非正式領袖會議聲明：擴大疫苗製造、公平分配

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台積電創辦人張忠謀代表蔡英文總統出席今年APEC非正式領袖會議。圖／取自總統府直播
台積電創辦人張忠謀代表蔡英文總統出席今年APEC非正式領袖會議。圖／取自總統府直播

今年亞太經濟合作會議（APEC）「非正式領袖閉門會議」已於台北時間今天晚間7時至9時40分以視訊方式順利舉行，這是APEC自1989年創立以來，主辦國首次於年中加開一場領袖層級會議。總統府稍早發出新聞稿表示，我國領袖代表台積電創辦人張忠謀全程與會，過程順利，圓滿達成任務。

總統府表示，本次會議主辦國紐西蘭邀請各國分享因應疫情的經驗，並共商疫後經濟復甦的合作機會，希望藉此次會議展現APEC團結抗疫的決心，並討論如何重建更美好的未來。

總統府指出，國際貨幣基金總裁Kristalina Georgieva及世界衛生組織（ＷＨＯ）公共衛生緊急計畫執行主任Michael Ryan，應邀分別從「經濟」與「公衛」面向就疫情帶來的衝擊分享建言，認為疫苗政策已成為全球當前最重要的經濟政策，呼籲亞太地區以更公平、更快速的方式分配疫苗，才能有效協助全球經濟復甦。

總統府表示，這次會議也通過「APEC經濟領袖聲明：克服疫情與促進經濟復甦」(APEC Economic Leaders’ Statement: Overcoming COVID-19 and Accelerating Economic Recovery)，鼓勵各會員在疫情診斷與治療領域的合作，加速疫苗公平分配、擴大疫苗製造及共享，支持打造安全有效的疫苗供應鏈、加速商品與服務流通、恢復跨境人員的安全移動，同時承諾各國將運用財政、貨幣與紓困等政策促進經濟復甦，掌握創新契機協助勞工與企業成長，特別是婦女及微中小型企業；另重申應對氣候變遷及環境挑戰、促進永續金融、強化數位轉型與縮減數位落差的重要性，並致力於追求自由、公平且非歧視的貿易投資環境以因應疫情影響。

總統府指出，感謝紐西蘭本年在全球疫情艱困期間，主動加開這場非正式領袖閉門會議，透過區域合作共同帶領各國走過疫情、邁向永續包容的復甦。我國將持續與所有APEC會員合作，共同增進亞太區域的和平、穩定與繁榮。

疫情 APEC

延伸閱讀

中國多地變相強迫接種疫苗 官方重申自願原則

菲律賓驗出11例Delta本土病例 擬禁泰馬旅客入境

有台積電才讓郭台銘買到疫苗？黃子哲：有政府會「甩郭」

振興醫院幫退休檢察長打特權疫苗？ 士檢：報導有出入

相關新聞

張忠謀APEC提加速我國疫苗取得 美國態度曝光

台積電創辦人張忠謀今代表蔡英文總統出席亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）的「非正式領袖閉門會議」，張忠謀於會後記者會中表...

張忠謀：APEC成員國應公平取得疫苗 落實晶片自由貿易

由於新冠肺炎疫情影響，今年APEC會議今年全改為「線上」舉行，主辦國紐西蘭今天舉辦首屆APEC非正式領袖會議。台灣由台積...

有沒有打疫苗？ 張忠謀：我不想告訴你

台積電創辦人張忠謀今代表我國出席亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）的「非正式領袖閉門會議」，張忠謀今晚於閉門會議後在總統...

陳柏惟罷免投票延至10月23日 台灣基進回應了

中選會今決議，原定8月28日舉行的台灣基進立委陳柏惟罷免投票，因受疫情影響改於10月23日辦理。台灣基進今晚發表聲明表示...

台積電被動捐疫苗？張忠謀：我不能回答

台積電、鴻海永齡基金會爭取購買BNT疫苗，台積電多次被傳是政府找上他們買疫苗，態度並非主動；台積電創辦人張忠謀今天被問到...

花籃政治學 不懂花語也要學成語 道行高的在這裡

國民黨主席江啟臣日前送太陽花籃給行政院長蘇貞昌，卻因「誤用」成語，遭民進黨訕笑國文差，向來愛恨分明的蘇貞昌昨在臉書大秀花團錦簇的「花籃照」，藉著感謝疫苗外援，反將江啟臣一軍。以前常說花語傳情，現在政壇流行送花籃表意，政治人物送花籃成了一門學問，有人送花道行高，有人不慎就悲劇了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。