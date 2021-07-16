罷免投票與公投投票脫鉤 國民黨：合理懷疑護航陳柏惟

中選會今天決議，原8月28日的台灣基進黨立委陳柏惟罷免投票，因疫情緣故延至10月23日投票，確定與原8月28日投票、也因疫情延後的反萊豬四公投投票日錯開。國民黨表示，合理懷疑要護航陳柏惟。

國民黨公投小組執行長林為洲表示，四項公投與罷陳柏惟投票原本都安排在8月28日，如今既然都因疫情延後，那如果10月23日已可投罷免票，為什麼公投要延到12月才投？中選會決策的邏輯性很有問題。

林為洲說，中選會不敢讓罷陳柏惟案與四項公投同一天投票，提前在10月23日就辦，疫情能否舒緩到民眾敢出門投票是未知數，只有一項罷免投票更會降低台中市立委第二選區選民投票意願，合理懷疑中選會是要護航陳柏惟。

國民黨團副書記長陳玉珍直言，中選會昨天拍板罷免陳柏惟投票延後的日期就是政治決定，否則為什麼在疫情下，10月可以投罷免，卻要到12月才能投公投？兩次選務作業也浪費公帑，就是要降低民眾投票意願。

陳玉珍說，民進黨執政以後，所有原本應該公正的單位，最後都變得不公正。