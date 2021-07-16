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轟政府收割採購BNT功勞 蔡壁如揭錯失疫苗採購時機關鍵

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書

民間企業成功購買BNT疫苗，民眾黨立委蔡壁如今在臉書表示，鴻海與台積電低調不談簽約過程與細節，蔡政府卻全員出動邀功、搶功、沾光蹭聲量。「去年整年有關疫苗的官方說法，幾乎全是謊言，我想問問，這次收割BNT『韭菜』的黨政要員們，你們好意思嗎？面對被病毒奪走的700多條人命，你們睡的著嗎？」

「揭開政府錯失疫苗採購不可説的祕密」，蔡壁如指出，大內宣抹不掉的事實是蔡政府沒買夠疫苗，台灣需要約4000萬劑，實際只買了1981萬劑，短少的2000多萬劑，全部靠友邦援助與民間捐贈。台灣從「Taiwan can help」淪落為「Taiwan needs help」失能、缺乏危機感的蔡政府必須負最大責任。

蔡壁如表示，美國去年4月即提出疫苗加速研製的「曲速行動（5月拍板）」，並結盟英、德、法、義等國布局疫苗市場，WHO主導的COVAX（疫苗公平取得分配）計畫也很快上線，同年4月新加坡跨體制的專責小組也成立，成軍2個月就拿下莫德納預購合約，同一時間韓國簽訂AZ疫苗代工契約、以色列以2倍價錢搶購BNT與莫德納疫苗。

反觀台灣，蔡壁如說，這段期間蔡政府重砸205億建置口罩國家隊，蔡英文總統宣布捐贈1千萬片口罩給疫情嚴重的國家，展開「Taiwan can help」的口罩外交，另方面衛福部長陳時中人氣因連續「加零」飆漲，指揮中心五名成員組成「防疫五月天」，前進各縣市示範防疫旅遊，「當時國際炒疫苗態勢已成，連新加坡都已入局，CDC為加零飄飄欲仙時，為台灣布局多少疫苗？」

蔡壁如更指出，去年9月18日台灣簽約加入COVAX，當時國內最夯的疫情花邊卻是陳時中變身「型男」登上雜誌封面及陳時中小巨蛋開唱，但同年11月，BNT第三期臨床實驗成功，12月英國就首先開打，同月新加坡更成為亞洲第一個施打新冠疫苗的國家。

至於台灣，蔡壁如說，東洋代理BNT疫苗案去年11月3日破局，當時全球9支主要疫苗，已下單或談判中的約103億劑，其中逾51億劑被美、英、日與歐盟等強國綁定，台灣錯失BNT，也錯失疫苗採購時機。「最離譜的是行政院去年7月才編列115億元疫苗採購預算，今年6月追加224億餘元，但一切都晚了」。

AZ疫苗 蔡壁如 BNT 陳時中 蔡英文

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