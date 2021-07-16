正國會綠委再發聯合聲明 籲政府減免牌照稅、汽燃費

民進黨正國會派系立委余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳瑩、陳亭妃、陳秀寳、陳歐珀、蔡適應今發出聯合聲明指出，三級警戒持續中，運輸業受嚴重衝擊，民眾的車輛使用也因疫情受到影響，呼籲政府全面減免運輸業牌照稅、汽燃費，一般車輛則按三級警戒佔全年天數比例減收。

聲明指出，紓困4.0精進方案中，交通部將小客車租賃業納入汽燃費減免，機車租賃業也已評估納入，但遊覽車、客運、貨運等其他運輸業卻未被納入，在疫情受創嚴重之下，應更照顧平時載運乘客之客運業、促進台灣觀光的遊覽車業等產業。

聲明表示，營業車輛燃料費分4季繳納、牌照稅則分為上下半年2期徵收，本年度燃料費後2季、牌照稅下半年期尚未開徵，呼籲政府停止開徵運輸業本年度尚未開徵的牌照稅、汽燃費，另民眾也因配合防疫減少非必要外出，使用道路頻率確實降低，一般車輛也應按三級警戒佔全年天數減收牌照稅、燃料費，例如若7月26日解除三級警戒，三級警戒天數68天佔全年近20%，則減收全年約20%。

聲明說明，財政部目前雖有「車輛停止使用」免徵牌照稅方案，但須申請且完全停止使用，民眾疫情期間是車輛使用頻率降低，並非完全停止使用，實務上恐不符需求；另本年度非營業車輛牌照稅已於4、5月徵收完畢，燃料費則於7、8月正開徵中，減免方式是以退稅或明年度減免等方式，可由相關單位商議。