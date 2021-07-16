3Q罷免公投延至10/23投票 3Q本人直播回應

中選會今天開會決議，台灣基進立委陳柏惟罷免公投延至10月23日投票。綽號「3Q」的陳柏惟今天下午4時20分以線上直播方式，在「3Q陳柏惟」臉書回應，他從來沒有試圖影響投票日期，他還鼓勵選民出來投票，「因為這也是台灣基進理念，表達個人意志，表達對台灣民主的支持。

陳柏惟在直播時說，疫情期間，他以勤快、專業服務地方、穩扎穩打，2000多件為民服務案件處理情況全數上網公開，讓選民有感。