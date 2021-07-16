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3Q罷免延期 台中議會國民黨團：應和四大公投併案

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市國民黨團書記長陳政顯表示，政府因防疫已投入大量預算並大幅舉債，政府預算支出應能省則省，四大公投已延期到12月18日，「刪Ｑ」罷免案也決定延期，那為什麼不選擇全部在同一天投票？圖／台中市國民黨團提供
台中市國民黨團書記長陳政顯表示，政府因防疫已投入大量預算並大幅舉債，政府預算支出應能省則省，四大公投已延期到12月18日，「刪Ｑ」罷免案也決定延期，那為什麼不選擇全部在同一天投票？圖／台中市國民黨團提供

中選會下午宣布陳柏惟罷免案投票改定於10月23日辦理，台中市國民黨團書記長陳政顯表示，政府因防疫已投入大量預算並大幅舉債，政府預算支出應能省則省，既然四大公投已延期到12月18日，「刪Ｑ」罷免案也決定延期，那為什麼不選擇全部在同一天投票？是否又在政治盤算？

陳政顯表示，雖然罷免案只在第二選區，但辦罷免要投入的人力、物力也是預算支出，「讓一個不適任的人多當一個多月立委，沒關係，省錢比較重要」。

陳政顯說，若國際疫苗採購順利，12月疫苗施打覆蓋率應可超過5成，選民能更安心投票，不是更能落實民主？不知道中選會有什麼政治上的考量？

國民黨團執行長吳瓊華指出，民進黨修法固定公投日期前，過往公投與選舉都是一併舉行，投票人及選務人員混淆情事比率微乎其微，中選會不應低估選民水準，將此作為投票日期不同的理由。

另外，二選區有投票權的民眾有些出外打拚工作，短期間之內要回家兩趟，恐怕會對罷免或公投的投票率有所影響，請中選會不要技術性干擾，這是在傷害台灣的民主政治。

投票率 罷免 中選會

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影／陳柏惟罷免案延至10月 刪Q總部呼籲公開專家會議

陳柏惟罷免案延至10月23日投票 刪Q團隊質疑不綁公投

陳柏惟罷免案今討論是否延後投票 國民黨：與公投併辦

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