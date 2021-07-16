北市一個月無法清零遭譏諷 柯文哲：不想打口水戰

台北市長柯文哲曾說給他一個月，台北就能清零，但如今沒辦法清零，甚至遭基進黨員張博洋諷刺，對此，柯文哲下午在防疫記者會中指出，雙北這次遇到大規模的感染，可以在兩個星期就控制下來，目前大概在十個上下，純粹從公衛學上來講，這其實已經相當了不起。柯說，他也不想跟這些年輕的朋友打口水戰。

柯文哲說，北市沒有用硬封城的手段，只是訴諸市民的自我管理，這次疫情發生，是個不幸，但是發生疫後，可以用兩個禮拜就相當有效的控制，然後到現在一直都還維持一定程度，他相信雙北市都用相當大的力氣在做疫調做隔離，才有辦法受到控制成這樣。

柯文哲說，從世界上的經驗，台灣現在的困境在哪裡？台灣存在於國際社會，台北怎麼做，有時候要看一看日本、東京、新加坡、或是蘭、英國其他國家的例子，台灣現在的困境是疫苗覆蓋率還是太低了，所以只要現在一放鬆，非常清楚這個感染數一定飆回去。

至於說完全清零，柯文哲說，回到兩個多月前，以現在的狀況，不是很容易，假如說現在疫苗覆蓋率是80%，現在已經把病例壓加到一天10個以下，這個R值，再拖幾個半衰期，就可以斷掉。

柯文哲說，所以終究是不要讓病毒進來，既然已經進來了，現在問題又是疫苗覆蓋率，純粹靠這種技術，台灣終究還是一個民主、自由的國家，人民民主自由習慣了，要用那麼強硬的手段？比方說，如果在下水道發現有病毒的RNA，以台灣的狀況，能夠要求這個地區不分男女老幼全部出來排隊做PCR？坦白講，還是要用拜託的方式。

柯文哲說，台灣不是一個集權的國家，在公衛防疫上，常常就是可以做到90分、95分，但是沒有100分，柯說，不想跟這些年輕的朋友在打口水戰，不想在這辯論醫學的問題。