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陳柏惟罷免案延至10月23日投票 刪Q團隊質疑不綁公投

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
基進黨立委陳柏惟罷免案延至10月23日投票，刪Q團隊質疑「罷免案公告延期卻不綁公投？」。圖／本報資料照
基進黨立委陳柏惟罷免案延至10月23日投票，刪Q團隊質疑「罷免案公告延期卻不綁公投？」。圖／本報資料照

中選會7月2日宣布基進黨立委陳柏惟罷免案成立，投票日期暫訂8月28日，但今天下午舉行委員會討論罷免案是否延期舉行，中選會今天表示，受疫情影響，將公投案延至10月23日投票。刪Q團隊質疑「罷免案公告延期卻不綁公投？」呼籲中選會改訂投票日期。

刪Q團隊指出，中選會應該要公正的態度，同一天舉辦投票，是最省時、省力、省經費，也可以便民表達其訴求，為什麼要分開？中選會說罷免是對「人」的投票，公民投票則是對「事」的投票，但中選會是「做事的機關」，不是「做人的機關」。

刪Q團隊表示，公投訂在12月，罷免案卻在10月，評判標準是什麼？10月23日中選會有信心讓台中第二選區的選民全面施打疫苗嗎？還是又如同3+11一樣只是政治利益考量，而非出於專家學者的專業建議，只是為了讓投票分開成兩次降低投票率，中選會的會議紀錄到底是怎麼評判日期的，是誰主張誰投贊成票？能公開嗎？能給芸芸眾生檢視嗎？又或者和3+11一樣完全沒有紀錄。

刪Q團隊強調，中選會在主委李進勇的領導下，不再公正也不再客觀，甚至為了護航陳柏惟，硬是將可以合併舉辦的投票，硬是分拆成兩次舉辦。中市立委二選區的投開票所共計258所，每所工作人員10.5人，加上選務相關開銷，單獨辦罷免案概算需經費6千多萬，而公投選舉經費約需1億5千萬元，總共多花出去幾千萬成本，仍然是花納稅人的錢。

刪Q團隊奉勸中選會與執政黨「君子喻於義，小人喻於利。」民進黨政府為了護航陳柏惟，拿納稅人的錢來做的這些手段，在阻攔第二選區人民罷免的決心，但團隊不會就此放棄，如果中選會還是一意孤行，距離投票日10月23日剩下99天，絕對會讓陳柏惟看到「民意的力量」，希望中選會能在最後關頭懸崖勒馬，改訂投票日期。

刪Q團隊說，「民意不是使手段就可以阻攔的，不要愧對自己獨立機關的職務職權，枉費人民的期待。但如果中選會和執政黨是希望我們讓陳柏惟早日離開立法院，我們也會使命必達。」

中選會 投票率 罷免 陳柏惟

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