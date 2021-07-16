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莫德納是魔鬼圈套？ 朱家祥解釋預防死亡重症就是好疫苗

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局長朱家祥（右）在臉書貼文鼓勵大家打AZ疫苗，並說打莫德納是「魔鬼的圈套」，他下午進一步說明。圖／報系資料照片
花蓮縣衛生局長朱家祥（右）在臉書貼文鼓勵大家打AZ疫苗，並說打莫德納是「魔鬼的圈套」，他下午進一步說明。圖／報系資料照片

花蓮衛生局長朱家祥在臉書發文疾呼要大家施打AZ疫苗，並說打莫德納是「魔鬼圈套」，貼文引起正反兩面討論。他下午進一步說明，是以專業角度看疫苗施打，能夠預防死亡、重症的就是最好的疫苗，用意希望鄉親都能打疫苗，增加整體覆蓋率，就能保障社會安全。

朱家祥說，不管黑貓白貓，能抓老鼠的就是好貓，能看門的就是好狗，而什麼是好疫苗？可以預防死亡、重症，「打到身體裡面不會去住院，不會進入墳墓，就是最好的疫苗」，他相信AZ、莫德納，或是BNT，都是能達到預防新冠重症和死亡的疫苗。

他說，到目前為止，包括Nature、The Lancet等權威科學雜誌，還有許多國際文獻，都報導混打是未來趨勢，但在科學研究上，第一劑打AZ，第二劑有很多混合方式，但是第一劑打莫德納或BNT這兩種mRNA疫苗，第二劑就無法混，相較之下，AZ有較寬廣的連結，莫德納和BNT就比較沒有選擇的條件，他才以「魔鬼的圈套」戲稱是被套住了，無法再轉換，來比喻打完AZ和莫德納後是否能混打。

朱家祥說，他從COVID-19公費疫苗預約平台系統看到願意單獨打AZ的只有2％，只要打莫德納卻超過50%，為什麼大家對AZ有這樣的想法，結果值得深思，也希望民眾鄉親踴躍施打，增加整體覆蓋率，就能讓社會安全得到保障。

對於指揮中心還不贊成混打，醫師出身的朱家祥說，醫界回應上都希望能混打，包括台大等醫療單位都已在做研究，若未來有更多科學數據，相信指揮中心會做調整。

花蓮縣衛生局長朱家祥說明臉書貼文原因，並表示只要能預防重症、死亡的，都是好疫苗，希望鄉親踴躍施打，提高覆蓋率。圖／報系資料照片
花蓮縣衛生局長朱家祥說明臉書貼文原因，並表示只要能預防重症、死亡的，都是好疫苗，希望鄉親踴躍施打，提高覆蓋率。圖／報系資料照片

AZ疫苗 混打 BNT

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