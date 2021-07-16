曾透過管道詢問買疫苗 柯文哲：我去買應該困難更多

台北市議員羅智強今建議市長柯文哲，不要只會抱怨疫苗不夠，身為市長，應該為台北市民自救，請市長透過雙城論壇向上海復星採購足額疫苗。對此，柯文哲下午在防疫記者會中指出，台北市有透過各管道詢問買疫苗的可能性，但他去買應該困難更多。

柯文哲說，後來鴻海、台積電，甚至慈濟都出來，他認為最中性的慈濟都出來，當然台積電也是，他們去買都遇到困難，「我去買應該困難更多」。

柯文哲說，既然已經有三位台灣的公司和宗教團體率先出來，已經有1500萬劑BNT疫苗，對目前的問題，可以相當程度解決。他密切在看，三家買疫苗到底遇到什麼困難，他們都有困難，他去買困難更大，雖然他不知道困難是什麼 。

至於今年雙城論壇是否舉辦，柯文哲說，一開始是規畫6月中陸續在準備，但5月15日後幾乎天下大亂，目前沒有時間，等疫情後再處理。