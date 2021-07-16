審計長稱疫苗購買價格是機密 藍委：人民納稅有權知道

國民黨賴士葆詢問政府購買疫苗的費用，審計部審計長陳瑞敏拒絕透露，表示是機密；賴士葆今天再度提出質疑，中央流行疫情指揮中心不受監督的運作讓台灣的民主法治嚴重失控，指揮官陳時中說不簽這樣的合約一劑都買不到，但台積電、永齡基金會公布一劑30多美元，直接打臉陳時中的謬論。

賴士葆在臉書上表示，錢花到哪裡，人民繳稅有權利知道，體制外的指揮中心拿到尚方寶劍，完全不受監督的運作已經讓台灣的民主法治嚴重的失控，非常嚴重的失控，陳時中把自己當成在實施緊急命令，在他眼中只有行政權沒有立法權，這有違憲之虞，畢竟憲法明文規定行政院受立法院的監督。

賴士葆說，國防軍事採購、外交援外重大機密案件都在立法院以機密會議的方式進行，從來沒有迴避立委在國會代表人民監督的權力，為什麼陳時中可以攬權、擴權到將一切歸諸機密而不受立法院的監督？

賴士葆說，疫苗採購的弊病罄竹難書，就是因為從頭到尾黑箱作業，不受監督、隻手遮天的結果。蔡政府假借疫情沒收了在野黨監督制衡的力量，應該受到全民譴責，在野黨要求成立調閱小組被民進黨立委以多數暴力封殺，後來被逼不得不成立後就拖著不運作，最後在野黨強烈的要求下，衛環委員會後來總算有一場機密會議，大陣仗的把立委手機全部沒收以防止錄音或錄影，同時還簽洩密就法辦的同意書，結果會議中，陳時中說一切都是機密，無法奉告，「這是我在立法院多年來從未見過的荒謬離譜事件，把監督行政體系的立委當成塑膠，傲慢到幾乎令人髮指的地步」。

賴士葆說，採購尚未解盲、也未進入三期實驗的國產疫苗，為何高於AZ的8倍價格？為何高於同為美國國衛院（NIH）技術來源的Novavax的兩倍？根據他的統計，到今年6月買疫苗花費67億，但實際進來的疫苗只有10億元左右，即便加上預付款十幾億，其餘所剩的四、五十億的錢哪裡去了？審計長說因為指揮中心說現在是防疫期間，所以疫苗採購價格是機密，還沒有看到，但主計總處回答國民黨團的詢問時，明白的指出採購疫苗的預算非機密預算，這些難道人民沒有權利知道嗎？

賴士葆說，全世界各國採購疫苗的價格都可以公開，唯獨台灣是在極機密的狀況下採購疫苗，有多少人謀不臧、錯誤失誤的決策被鎖在黑箱之中，憑藉著執政黨在立法院多數暴力就可以為所欲為的封殺在野黨代表人民的監督，這樣就是坐實了「亞洲周刊」所描述的蔡政府只是表面上的民主，實質上就是專制獨裁的政權。