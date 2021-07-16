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請中央普發每人1萬元消費券 黃敏惠籲中央傾聽民意

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
黃敏惠今天請中央普發每人10000元消費券。記者卜敏正／翻攝
黃敏惠今天請中央普發每人10000元消費券。記者卜敏正／翻攝

嘉義市長黃敏惠今天下午3點開防疫記者會，除呼籲市民快預約打疫苗，也直言基層反映「紓困預算看得到吃不到」，呼籲中央政府普發消費券，每人應發1萬元，讓全民用消費活水提振疫情經濟。

黃敏惠指出，三級警戒已經第四度延長，雖然微解封、但對經濟還是相當影響，基層民眾都反應，紓困預算計畫看得到、吃不到，這部分中央應該正視。

「中央請聽民意！」黃敏惠說，去年疫情沒有那麼嚴重，中央都已經可以發3倍券，今年疫情這麼嚴重，昨天台南市長及議員謝龍介表示，希望中央全民普發消費券5000元，黃強調不僅支持5000消費券，更呼籲中央能夠提升到1萬元，讓基層民眾經濟能夠度過這次難關，透過消費才能夠讓民眾看到經濟的光芒。

黃敏惠也說，嘉義市大型疫苗接種站任務已經到一段落，目前預約施打日期已延長到本月19日，請市民盡快打電話去預約；另今天開始是中央1922預約疫苗開打，嘉義市共有9家醫院、2家衛生所及40家診所，市民可以預約到住家附近疫苗接種站施打疫苗。

黃敏惠說，中央昨天撥1萬2000劑AZ疫苗給嘉義市，市府後續還可收到1萬8000劑疫苗，因此在嘉義市政府的爭取下，將有3萬劑疫苗可施打，鼓勵18歲以上民眾盡快預約施打。

AZ疫苗 嘉義 黃敏惠 消費券

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