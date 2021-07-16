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傅崐萁提疾管署數據反駁 花蓮疫苗覆蓋率是非六都第一名

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
立委傅崐萁引用衛福部數據，質疑AZ施打後不良反應比莫德納多數倍，要求給予充足且多種國際認可疫苗讓民眾選擇。圖／傅崐萁服務處提供
立委傅崐萁引用衛福部數據，質疑AZ施打後不良反應比莫德納多數倍，要求給予充足且多種國際認可疫苗讓民眾選擇。圖／傅崐萁服務處提供

花蓮縣連日遭綠營批評疫苗庫存量高，質疑施打速度太慢。花蓮籍立委傅崐萁今天痛批政府不思如何防疫，民進黨黨工假扮民間人士，刻意引用特定媒體不實的疫苗庫存數據，來抹黑花蓮縣；並說，根據疾管署統計資料，花蓮疫苗覆蓋率21.1%，為台灣本島非六都第一名，要求民進黨停止抹黑，立刻道歉。

傅崐萁今天發布新聞稿，批評疫苗之亂，重挫民進黨政府執政威信，為轉移疫苗不足焦點，綠營刻意掀起各縣市疫苗接種速度及疫苗庫存的政治口水論戰。

傅崐萁表示，根據衛福部疾管署統計資料，全台疫苗接種累計到7月14日，已接種第一劑共424萬2075人，疫苗覆蓋率 18.06%，而花蓮總人口數32萬3252人，累計到7月14日已接種第一劑6萬8040人，疫苗覆蓋率為21.1%，是台灣本島非六都第一名。

他痛批，執政黨不思如何協助國人儘快脫離疫情風暴，反而由黨工刻意引用錯誤資訊來抹黑，對於花蓮縣辛苦的防疫人員來說，相當不公平，應立即更正道歉。

傅崐萁並說，根據衛福部統計，目前國內僅有AZ及莫德納，接種後不良反應，AZ是莫德納的8倍，死亡人數AZ更是莫德納的15倍之多，無怪乎目前中央疫苗接種登記平台，僅登記莫德納意願高達412萬6506人，占總登記人數56.33%。

他認為，台灣應該給予充足且多種國際認可疫苗讓民眾選擇，呼籲政府應立即循鴻海、台積電模式，馬上協助地方政府及民間團體洽購國際疫苗，也希望停止抹黑，不分藍綠，共同防疫。

立委傅崐萁引用衛福部數據，花蓮疫苗覆蓋率在本島排名第2，也是非六都第一，反駁綠營對花蓮疫苗庫存量太多，施打太慢的批評。圖／傅崐萁服務處提供
立委傅崐萁引用衛福部數據，花蓮疫苗覆蓋率在本島排名第2，也是非六都第一，反駁綠營對花蓮疫苗庫存量太多，施打太慢的批評。圖／傅崐萁服務處提供
花蓮立委傅崐萁今天引用衛福部數據，表示花蓮疫苗覆蓋率在本島排名第2，也是非六都第一，批評綠營刻意抹黑。圖／報系資料照片
花蓮立委傅崐萁今天引用衛福部數據，表示花蓮疫苗覆蓋率在本島排名第2，也是非六都第一，批評綠營刻意抹黑。圖／報系資料照片

疫苗 傅崐萁 民進黨

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