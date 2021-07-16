總統府駁斥梁文傑：台積電「主動」捐購疫苗 無庸置疑
總統府發言人張惇涵今天表示，關於民進黨台北市議員梁文傑於網路節目之發言，總統府及行政院已多次表示，鴻海／永齡基金會、台積電兩間企業分別於6月1日、6月10日「主動」提出申請購買疫苗捐贈案，這過程無庸置疑。
梁文傑昨天在網路節目中表示，民進黨當然也希望郭台銘聲勢大好，因為郭台銘聲勢好，搶得是國民黨的票，「郭董能夠購買到當然是最好嘛，對不對？所以我們也找台積電來幫郭董買嘛。」主持人反問，「所以你說沒有台積電，我郭台銘就買不到吧？」梁文傑回應，「我認為你買不到」。
張惇涵表示，總統府的立場很清楚，就是感謝各方的努力，透過公私協力，讓兩項專案順利完成簽約。後續仍有疫苗供應的繁重工作要進行，總統府也期盼大家持續共同努力，讓後續工作順利推動。
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