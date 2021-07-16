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德國西部暴雨成災 蔡英文：誠摯慰問關懷

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府。本報系資料照
總統府。本報系資料照

德國西部萊茵蘭-法爾茲邦、北萊茵-威斯伐倫邦等地區，自當地時間7月14日夜間驟降暴雨，造成嚴重災損及人員傷亡。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，向德國政府與人民表達誠摯慰問及關懷，並向不幸罹難的民眾及家屬表達哀悼之意。

張惇涵表示，外交部長吳釗燮及我國駐德代表謝志偉，也已於第一時間向德國政府表達慰問關懷，蔡總統並指示外交部與我駐德國代表處持續關注災情及後續搜救進度，務必掌握我國僑民安全無虞，並提供必要協助。

張惇涵表示，台灣與德國共享民主、自由普世價值，雙方人民友誼深厚，相信德國此次遭遇天災而造成傷亡損失，台灣人民也同感關心不捨；我國將持續關心當地災情與後續重建工作狀況，以及我方可提供協助之處。

德國 張惇涵 外交部

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