德國萊法邦暴雨成災 我國僑胞、留學生均人身平安

外交部今天表示，德國萊茵-法爾茲邦（Rheinland-Pfalz）暴雨成災，已知數十人失蹤，根據我國駐法蘭克福辦事處掌握資訊，目前我國僑胞、留學生都人身平安，辦事處將繼續和當地消防及警政機關保持聯繫。

外交部表示，萊茵-法爾茲邦從當地時間7月14日夜間驟降暴雨，造成當地嚴重災損及人員傷亡，目前已知有數十人失蹤，相關搶救工作仍持續進行中。

外交部表示，部長吳釗燮第一時間瞭解德國遭受暴雨襲擊情形及當地生命與財產損失，並立即電話聯繫德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz），代表台灣政府及人民向德國政府及人民表達誠摯關懷與慰問。我國駐德國代表謝志偉並同步向德國外交部表達慰問。

外交部表示，已指示駐法蘭克福辦事處向萊法邦政府表達來自台灣的關心，並設法聯繫相關單位、當地警政機關與醫院，瞭解目前有無我國人受困或傷亡情形。根據駐處掌握資訊，透過與僑胞及留學生建立的急難聯繫網絡，獲報目前我國僑胞、留學生等人身均平安，駐處將繼續與當地消防警政機關保持聯繫。

外交部表示，台灣與德國有自由民主共享價值，雙方人民友誼歷久彌堅；對於本次豪雨造成當地嚴重的傷亡損失，台灣感同身受，將持續關心暸解當地災情、後續重建工作進展，以及我方可提供協助之處。