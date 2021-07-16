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國人瘋打國際疫苗 林為洲：國產疫苗會不會只剩我打？
政委唐鳳疫苗預約系統，近日開放18歲以上做意願登記，前四周皆施打AZ。日前表態要把手臂留給國產疫苗，把國際疫苗留給國人的國民黨立委林為洲在臉書說：「國產的疫苗誰打？到最後會不會只剩下我一個人打？」
林為洲表示，綠營選民鼓勵大家有AZ就打AZ，藍營選民等著打郭董、台積電的BNT輝瑞，中間選民想打莫德納。其實還不錯，每支疫苗都有人打，可以達到最好的覆蓋率，群體免疫指日可待。
但他也憂心「國產疫苗誰打？」不過他表示自己會繼續堅持把手臂留給國產疫苗，把國際疫苗留給國人。
日前開放69至50歲預約施打時，林為洲也提醒同年齡層的綠營立委，要他們別忘了自己的宣示，把手臂留給國產疫苗，反而跑去登記跟國人搶國際疫苗啊，凡走過必留下痕跡。
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