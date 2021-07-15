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參加高端疫苗試驗 前副總統陳建仁公布自己打到安慰劑

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批王鴻薇捏造事實 陳建仁：國產二期試驗打的是安慰劑

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統陳建仁。圖／聯合報系資料照片
前副總統陳建仁。圖／聯合報系資料照片

台北市議員王鴻薇今天指出，兩家國產疫苗在二期試驗階段，各收案約3800人，但這些受試者直到現在，還不知道自己打的到底是疫苗，還是安慰劑，「受試者中大概只有陳建仁知道打的是疫苗，政府是把其他受試者當成白痴嗎？」對此陳建仁今天表示，他才獲通知打了國產疫苗臨床二期試驗的安慰劑，對於王鴻薇憑空捏造事實，深感震驚痛心，「她唐而皇之的謊話，更令人遺憾。」

陳建仁今天在臉書上說，7月14日，他和內人才接到台大醫院的通知，「告訴我們参加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，我打的是安慰劑。該臨床試驗是在接種第二劑（疫苗或安慰劑）後的90天才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑。」

陳建仁也說，「醫院也通知我安慰劑組補施打疫苗的延伸性計畫，目前計畫內容是包括5次回診和3次電訪：第一次回診包括計畫説明、簽署同意書、抽血檢驗、心電圖檢查、和理學檢查。第二次回診包括施打第一劑疫苗和抽血。第三次回診是施打第二劑疫苗。第四次回診是施打第二劑後一個月的回診抽血。第五次回診是施打第二劑後六個月的安全性評估。我決定繼續参加補施打疫苗的延伸計畫，支持國產疫苗的研發。」

陳建仁說，参加這次臨床試驗，讓他深刻體會到該臨床試驗的設計完善與執行嚴謹，可以媲美國際知名藥廠的多中心臨床試驗。該試驗的雙盲程序、隨機分配、多中心合作、跨地區收案、第三方資料監測與分析、檢體採集與標準檢驗等，都是可圈可點。「很可惜，近日有些媒體報導及網路訊息傳播了許多不實消息來誤導讀者，實在令人失望與難過。但是我相信大多數台灣民眾，都有很好的科學素養和思辨智慧，不會受到假消息的誤導，這是台灣自由民主培育出來的理性與公義。」

疫苗 陳建仁 王鴻薇

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