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高雄男子上午剛接種莫德納疫苗 下午回家倒地死亡

113萬劑AZ疫苗今放行！食藥署傍晚再收三批效期曝光

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【重磅快評】「劑次人口比」真能突顯疫苗注射普及率？

聯合報 / 主筆室
圖為高雄市接種疫苗情形。記者劉學聖／攝影
圖為高雄市接種疫苗情形。記者劉學聖／攝影

評比一個國家的防疫績效，疫苗接種率是非常重要的指標，共通術語是「疫苗覆蓋率」，意思是這個國家有多少人曾接種疫苗。台灣因為政治領導防疫，決定另創「劑次人口比」指標，意思是：不管你是否曾經接種過什麼疫苗，只要與新冠防疫有關連的，統統都列入績效。

防疫指揮官陳時中也毫不避諱的說，改指標是蔡總統的意思，至於與防疫是否有關連、不抵觸，作屬下的指揮官也不好說，似乎只能擦脂抹粉的護航。至於指揮中心下的官員，早就被訓練得努力掩飾，公衛、防疫專業，戴著專家的帽子，誰敢對「劑次人口比」指標有異議？

多少人曾經接種過疫苗？這是白話文，普羅大眾都懂；但變個花樣「劑次人口比」就有太多模糊的空間了；但國家防疫現況如何？其實並不必掩飾，指揮官就算要迎合上意，但也總要回歸事實，疫苗奇缺，疫苗接種率台灣全球吊車尾，這是無法掩蓋的事實。

「劑次人口比」是依照上級的指示，下屬自然會羅列出道理，反正只要底下防疫官員一路YES到底，事涉部分專業，要指正、辯駁，除了專業素養，更需要有道德勇氣，所以，對指揮中心官員來說，似乎多一事不如少一事，只要按照今上說的是。

而何謂「劑次人口比」？根據指揮中心的說法，就是：你一輩子所有接種的疫苗，不管再怎麼扯不上新冠的邊，只要疫苗有助於身體降溫、減緩呼吸道症狀，統統認為是應對新冠病毒戰事的一軍，這讓陳時中指揮官可以不客氣的收編各個疫苗。

只是，如果有以下情境發生該怎麼辦？南台灣一位名醫擔心台北就學的兒子排不上打疫苗，把診所最後一劑鏈球菌疫苗帶上車，約兒子在高速公路休息站露天接種。爸爸疼兒子，鏈球菌疫苗拿來防新冠？不是頭昏了，確實勉強有效，不只鏈球菌，包括百日咳、流感等疫苗都管用，那請問指揮官這要不要納入「劑次人口比」？

至於將「劑次人口比」扯上全球防疫評比的指標，這更讓人傻眼，有多少人完成注射？這是簡單的道理，也是國人共同捍衛家園的決心，請指揮中心官員們，不要模糊焦點，而要說清楚、講明白。

疫苗 陳時中 高速公路

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