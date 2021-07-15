批謝志偉高級蹭 黃子哲：疫苗一劑無成還不知自省

台積電和永齡基金會購買共1千萬劑BNT疫苗，駐德代表謝志偉發文感謝疾管署，更透露中國大陸最後一刻硬是攔阻。國民黨文傳會副主委黃子哲今天反酸，謝志偉藉由稱讚一位疾管署官員，故意「襯托」出自己在疫苗購買上的角色或重要性，還無聊到對此再三著墨。

黃子哲說，在他批評謝志偉是「高級襯」，疫苗一劑無成還自不知自省是「渣到底」後，謝志偉在臉書立即回敬「言必由中」、若不是對岸阻擾，台灣早在3月就打到BNT疫苗了。

黃子哲說，謝志偉的抹紅並不令人意外，這種膝式反應，下流攻防，完全符合一個小丑等級政客的水準。只不過經自我檢討，他要補充，除了「渣」之外，謝志偉的表現還很「廢」且「酸」。

黃子哲說，謝志偉所謂早在3月開打，指的是今年1月我國與BNT簽約，但最後胎死腹中一事。若非民進黨政府意識形態的阻礙，抑或傳聞民進黨某吳姓立委的介入，林全的東洋製藥去年底前就可簽約採購到3千萬劑，甚至可能在今年3月前就可開打，「謝志偉是忘記了，還是害怕想起？」

黃子哲表示，衛福部1月的採購，指揮官陳時中說在BNT「強烈建議」下，中文新聞稿從「我國」改為「台灣」後，卻從此無下文。基於兩岸關係的敏感性，其間是否有對岸的因素，或許很難完全排除。疫苗是救命的物資，如果北京膽敢干擾，相信全台灣百姓、不分朝野都不會容許這種惡行，一定加以譴責與撻伐。

黃子哲說，但問題是，立委早問了陳時中究竟採購BNT的阻礙為何，陳從沒有正面回答，蔡總統說是中共的阻擾，也從未透露是怎麼回事，就連國民黨要求要成立調閱委員會查明採購過程，也被民進黨團推三阻四。

他質疑，如果連共機、共艦擾台的資訊，都可以逐次公布還回嗆，為何民進黨認為中共有干擾我採購疫苗的狀況，卻扭捏遮掩不敢攤開給國人檢視，這完全不是民進黨的一貫作風，民進黨政府到底是在怕什麼？

黃子哲說，謝志偉看到德國國會議員Ulrich Lechte貼文表示，「先前BNT和台灣的相關恊議由於中華人民共和國的施壓而告吹」，謝喜不自勝立即轉貼及引用。他諷刺，謝志偉到底怎麼了，難道已經廢到毫無自覺的地步？

黃子哲質疑，如果該議員指控為真，謝做為一個駐德代表，竟對此毫無所悉，還要德國議員來揭露。就算謝連蒐集情資的功能也缺乏，好歹問一下該議員是中共的何人、何時、何地、用什麼方法加以施壓阻擾，然後趕緊召開國際記者會，痛斥中共的惡行惡狀，「這不就是你的職責嗎？」

他抨擊，結果謝志偉廢到只能轉發別人說法，閒到發臉書和小燕姐、和他對嗆，卻從到尾沒幫台灣爭取一劑疫苗，簡直無恥到令人作噁。

黃子哲說，謝志偉在臉書上一再強調「我沒有背影」，其實是在暗酸駐日代表謝長廷與駐美代表蕭美琴，因為美國與日本贈送台灣疫苗時，他們分別PO了送疫苗專機的背影照。謝志偉自己辦不到，還酸葡萄心理作祟，去暗諷其他二位駐外代表，讓人為他們叫屈，也顯見謝志偉既無能又不厚道的嘴臉。

黃子哲也說，他稱謝志偉是「高級襯」，是說他藉由稱讚一位疾管署官員，故意「襯托」出自己在疫苗購買上的角色或重要性，當然也是「蹭」的雙關語。他搞不懂的是謝志偉無聊到對此再三著墨。不過，「高級襯」這標籤，當然非謝志偉莫屬了。