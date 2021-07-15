藍白合或藍白爭？ 學者：有人坐收漁利

針對台灣民意基金會日前提出的六月政黨傾向民調結果，中間選民將左右未來選舉局勢。國立中山大學政治學研究所教授廖達琪回應說，民眾黨屬性趨於淺藍，恐將瓜分藍營選票，讓綠營在大選中坐收漁利，她認為兩黨須做出取捨、適時合作，才有機會突破綠營包圍網，但她也說，「民眾黨越來越有自己的性格，藍白合的機率很低。」

單一席次對小黨不利

對於本次民調結果，張其祿坦言，看見出現近半數中性選民的結果「有點驚悚」，他認為目前仍維持民進黨、國民黨、小黨、獨立選民分配「三二二三」的架構，未來大選中，三成獨立選民的灌票方向將可能左右選舉最終結果。

張其祿認為，本次民調中的 48% 中間選民可能也包括部分「躲到中間」的親綠選民，且 2022 的地方首長大選及 2024 總統大選都是單一席次，民眾可能會策略性地將票投往勝選機率較高的藍、綠候選人，對沒有明確勝算的小黨相當不利，未來仍會走向藍綠對決。

民進黨引兩虎相鬥

對於綠營 2024 總統大選中的可能策略，廖達琪推測，現在民進黨已成功將柯文哲打成泛藍份子，民進黨藉由不斷地攻擊柯文哲，雖讓柯越來越熱門，卻也讓他變得更藍，可瓜分藍營的選票。

在此策略下，廖達琪說，若柯文哲參選總統，勢必與藍營瓜分選票，最終將讓民進黨繼續執政，且近日民進黨雖看似被打得很慘，但在疫情議題上仍具有能見度，民眾黨也在疫情相關議題上佔據大量媒體曝光，反而是國民黨被嚴重邊緣化，特別在台北市長選舉上，會對其候選人蔣萬安相當不利。

放下私利突破包圍

因此，廖達琪認為，若藍、白想突破民進黨的包圍封殺，可能需要往合作的方向進行考量，兩黨內部勢必要對自身利益做出取捨，但從過去經驗來看，兩黨合作往往以失敗告終，但畢竟時空、背景不同，也不能太低估政治人物要解決自身問題的動機。

廖達琪提醒，2004、2008 年的國民黨、親民黨合作就是血淋淋的例子，且當民眾黨越來越有自己的政黨性格，相關政治考量也會增加，合作的可能性就越來越低，但她也強調，近日柯文哲上中廣董事長趙少康的節目是其中一個有趣的信號。

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