盧秀燕批中央大小眼 王定宇回批：一張嘴黨派政治操作

台中市長盧秀燕在防疫記者會批評高雄人口比台中市少7萬人，疫苗數卻比台中多近8萬，是中央政府配發疫苗大小眼；國民黨主席江啟臣也指民進黨為政治推卸責任。立委王定宇反駁稱這是錯誤的指控、「這是簡單的數學題，為什麼不用功、不查證，為什麼一張嘴就用黨派、政治作依據，先開罵再說呢？」

王定宇在自己的臉書粉絲頁舉出3點「事實」，要大家「再看看稍微查證一下就會知道」：

首先是之前分配疫苗的依據，是第1到第8類的人數造冊或人數比例分配，就不是單以人口數比例來分配，1到8類裡面包含優先施打的65歲以上長輩、海空國際港埠第一線防疫相關人員等。

再者高市65歲以上長輩、比台中多7萬8千人，獲配疫苗數量，僅只是剛好夠提供給高雄長輩接種（其實台中相對年輕的人口是城市優點）。

第三點是高雄有海、空兩個國際商港與空港，進出口量能與人員遠遠超過台中，不包括船員、機組員，光是海關等港務人員等優先順位人員就已經施打1.1萬人。