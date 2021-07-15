快訊

320萬人登記勾選AZ疫苗 18歲以上可望3周內打到

疫苗預算40億花在哪？ 指揮中心：保密合約請大家諒解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕批中央大小眼 王定宇回批：一張嘴黨派政治操作

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供

台中市長盧秀燕在防疫記者會批評高雄人口比台中市少7萬人，疫苗數卻比台中多近8萬，是中央政府配發疫苗大小眼；國民黨主席江啟臣也指民進黨為政治推卸責任。立委王定宇反駁稱這是錯誤的指控、「這是簡單的數學題，為什麼不用功、不查證，為什麼一張嘴就用黨派、政治作依據，先開罵再說呢？」

王定宇在自己的臉書粉絲頁舉出3點「事實」，要大家「再看看稍微查證一下就會知道」：

首先是之前分配疫苗的依據，是第1到第8類的人數造冊或人數比例分配，就不是單以人口數比例來分配，1到8類裡面包含優先施打的65歲以上長輩、海空國際港埠第一線防疫相關人員等。

再者高市65歲以上長輩、比台中多7萬8千人，獲配疫苗數量，僅只是剛好夠提供給高雄長輩接種（其實台中相對年輕的人口是城市優點）。

第三點是高雄有海、空兩個國際商港與空港，進出口量能與人員遠遠超過台中，不包括船員、機組員，光是海關等港務人員等優先順位人員就已經施打1.1萬人。

王定宇因而質疑藍營「為什麼一張嘴就用黨派、政治作依據，先開罵再說呢？」

王定宇反駁稱盧秀燕錯誤指控、「這是簡單的數學題，為什麼不用功、不查證？」記者周宗禎／翻攝
王定宇反駁稱盧秀燕錯誤指控、「這是簡單的數學題，為什麼不用功、不查證？」記者周宗禎／翻攝

疫苗 王定宇 盧秀燕

延伸閱讀

江啟臣發起「疫苗團購戰」王定宇：國民黨政治操弄防疫

美國軍機今早短暫停留松山機場 王定宇點出背後意義

減輕唐鳳疫苗預約平台壓力 盧秀燕提兩全其美解方

自購疫苗陸續到貨 王定宇：7月底累積疫苗達千萬

相關新聞

盧秀燕批中央大小眼 王定宇回批盧一張嘴黨派政治操作

台中市長盧秀燕在防疫記者會批評高雄人口比台中市少7萬人，疫苗數卻比台中多近8萬，是中央政府配發疫苗大小眼；國民黨主席江啟...

江啟臣發起「疫苗團購戰」王定宇：國民黨政治操弄防疫

國民黨主席江啟臣號召南投、雲林、花蓮、台東等4個藍營執政縣市發起「疫苗團購戰」。民進黨立委王定宇今天嘲諷「台東縣卻反手打...

批江啟臣防疫沒挺韓國瑜 卓伯源：江較適合當駐美代表

彰化縣前縣長卓伯源日前宣布參選國民黨主席，挑戰現任主席江啟臣。他今天接受「千秋萬事」專訪，被問到何以取代江啟臣，他直言，...

AIT新處長孫曉雅接棒上任 盼美台關係更上層樓

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑上午正式離台。AIT今發布新聞稿表示，孫曉雅已在15日接任美國在台協會處長一職...

立委索資料已讀不回？薛瑞元：要兼顧防疫 還沒處理到那

民眾黨立委高虹安爆料，她向衛福部索取疫苗預約平台的相關資料，卻遭衛福部已讀不回。對此，衛福部次長薛瑞元表示，由於現階段要...

日指有釣島主權我國沒反應 馬英九批：卑躬屈膝到極點

日本政府發表「防衛白皮書」，其中提及尖閣諸島(我稱釣魚台列嶼)毫無疑問是日本的，與韓國有主權爭議的竹島(韓國稱獨島)也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。